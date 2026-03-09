Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Este mes, Cuenta DNI tiene una novedad muy importante: una promoción en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías durante 5 días y con un tope semanal de $5.000. De esta forma, los usuarios de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio.

Además, ofrece el beneficio del 25% de descuento en gastronomía, que permite ahorrar $8.000 por persona.

Para este nuevo mes siguen las promociones especiales en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Ofertas en marzo en Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI: cómo funciona el descuento en gastronomía por semana

Uno de los beneficios más utilizados de Cuenta DNI para marzo es el 25% de descuento en gastronomía los sábados y domingos.

Este reintegro tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, permitiendo al cliente ahorrar en cada cena. La promoción incluye una amplia lista de restaurantes, cafés y locales adheridos en toda la provincia de Buenos Aires.

Lista con todos los descuentos disponibles en Cuenta DNI durante marzo 2026

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Descuentos con Cuenta DNI para la vuelta a clases. Foto: NA

- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

Dónde consultar el detalle completo

Banco Provincia compartió la agenda completa de beneficios en sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X, donde también figuran los comercios adheridos y condiciones de cada promoción.