Viajar gratis con Cuenta DNI Foto: Foto generada con IA

Pagar el boleto de colectivo y tren en Argentina está cambiando para siempre. Desde marzo de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, incorporó una nueva función que permite abonar el transporte público directamente con el celular, sin necesidad de llevar la tarjeta SUBE física. Esta novedad no solo simplifica los viajes diarios, sino que también ofrece reintegros y beneficios exclusivos para millones de usuarios.

La implementación de esta herramienta marca un antes y un después en el sistema de pagos del transporte público, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y varias ciudades del interior del país.

¿Cómo funciona el pago del boleto con Cuenta DNI?

El sistema utiliza tecnología NFC (Near Field Communication), que transforma el teléfono celular en un medio de pago sin contacto. Al igual que una tarjeta de débito o crédito contactless, el usuario solo debe acercar el teléfono al validador del colectivo o tren para que el pago se realice de forma automática.

Una de las grandes ventajas es que no hace falta abrir la aplicación, escanear códigos QR ni contar con conexión a internet en el momento del viaje. El pago se procesa de forma inmediata y queda registrado dentro de la app.

Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Qué necesitás para pagar el colectivo con tu celular

Antes de empezar a usar esta función, es importante cumplir con algunos requisitos básicos:

Contar con un celular compatible con NFC (la mayoría de los equipos de gama media y alta desde 2022 lo incluyen).

Tener instalada la última versión de Cuenta DNI (actualizada en marzo de 2026).

Activar la función NFC desde los ajustes del teléfono .

Vincular la tarjeta de débito asociada a tu cuenta dentro de la app.

Una vez configurado, el sistema queda listo para usar todos los días, sin pasos adicionales.

Paso a paso: cómo activar el pago con NFC en Cuenta DNI

Activar esta función es simple y rápido:

Ingresá a los ajustes del celular y asegurate de que el NFC esté habilitado. Abrí Cuenta DNI y verificá que esté actualizada. Dentro del menú principal, seleccioná la opción “Pagar con NFC”. Asociá tu tarjeta de débito siguiendo las instrucciones. Al viajar, acercá el celular encendido al lector del colectivo o tren y esperá la confirmación del pago.

El comprobante queda guardado automáticamente en la aplicación, con el detalle del viaje y el monto abonado.

Beneficios y descuentos por pagar el boleto con Cuenta DNI

Además de la comodidad, el nuevo sistema trae beneficios económicos importantes:

20% de reintegro los lunes y martes en viajes abonados con NFC.

Compatibilidad total con tarifa social, boleto estudiantil y otros subsidios .

Mismo valor del pasaje que con la SUBE tradicional.

Tope mensual unificado para los reintegros, que se acredita de forma automática.

Estos incentivos buscan fomentar el uso de medios digitales y reducir el uso de efectivo y tarjetas físicas.

Tren Mitre; Trenes Argentinos. Foto: argentina.gob.ar

¿Dónde ya se puede usar esta forma de pago?

El pago con Cuenta DNI mediante NFC ya está habilitado en:

Todas las líneas de colectivo de CABA y AMBA .

Trenes compatibles con sistema SUBE.

Varias localidades del interior del país que ya actualizaron sus validadores.

Para quienes no tengan un celular compatible, la opción de pago con QR dentro de la app sigue disponible, garantizando que nadie quede afuera del sistema.

Un avance clave en el transporte público argentino

La posibilidad de pagar el boleto solo con el celular representa un salto tecnológico que acerca el transporte público argentino a los estándares de las grandes ciudades del mundo. Cuenta DNI se consolida así como una de las billeteras digitales más completas del país, integrando pagos, descuentos y servicios esenciales en una sola aplicación.

Con esta nueva función, viajar es más rápido, más cómodo y, en muchos casos, más barato. Un cambio que ya empezó y que promete transformar la forma en la que millones de personas se mueven todos los días.