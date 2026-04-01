Pobreza en Argentina. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este martes que la pobreza cerró el 2025 en 28,2%, donde la variación fue cambiando en las distintas ciudades del país.

En esa línea, la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas al cierre del último año, donde el índice bajó 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.

En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Sin embargo, el último dato difundido por el INDEC muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición. En tanto, el resultado cambia cuando se observa ciudad por ciudad, donde en algunos casos el número de pobreza supera el 40%.

Las 10 ciudades de Argentina con mayor pobreza

Concordia: 49,9%. Gran Resistencia: 42,2%. La Rioja: 36,7%. Gran Catamarca: 35,7%. Gran San Juan: 34%. San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%. Rawson-Trelew: 32,9%. Partidos del Gran Buenos Aires: 32,6%. Gran Mendoza: 31,9%. Gran La Plata: 31,5%.

Qué sectores son los más afectados por la pobreza en la Argentina

La información muestra que el 41,3% de los niños de hasta 14 años son pobres. En tanto, el porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 32,6% y 24,6%, respectivamente, mientras que en la población de 65 años y más, el 9,7%.

Cómo se miden la pobreza y la indigencia, según el INDEC

En su informe, el INDEC relevó los datos de pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos y explicó que la pobreza se mide por la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos, mientras que la indigencia se calcula por el acceso a la canasta básica alimentaria (CBA).

En ese contexto, el organismo destacó que, con respecto al semestre anterior:

El ingreso total familiar aumentó un 18,3%, mientras que el costo de las canastas regionales promedio subieron 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).

El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $783.493, mientras la CBT promedio del mismo grupo alcanzó los $1.219.130.

La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT disminuyó a comparación del primer semestre de 2025.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones del Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%), mientras que las menores se registraron en la Patagonia, 25,4%; y Pampeana, 26,5%.

Año por año, la evolución de la pobreza en la última década

2015

Primer semestre: 30,1%

Segundo semestre: Sin datos por intervención INDEC

2016

Primer semestre: 31,4%

Segundo semestre: 30,3%

2017

Primer semestre: 28,6%

Segundo semestre: 25,7%

2018

Primer semestre: 27,3%

Segundo semestre: 32%

2019

Primer semestre: 35,4%

Segundo semestre: 35,5%

2020

Primer semestre: 40,9%

Segundo semestre: 42%

2021

Primer semestre: 40,6%

Segundo semestre: 37,3%

2022

Primer semestre: 36,5%

Segundo semestre: 38,2%

2023

Primer semestre: 40,1%

Segundo semestre: 41,7%

2024

Primer semestre: 52,9%

Segundo semestre: 38,1%

2025