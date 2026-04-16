Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: NA

El Banco Mundial reveló que podría otorgarle a la Argentina una garantía de hasta US$ 2.000 millones para el pago de la deuda tras el encuentro que mantuvieron en Washington su presidente, Ajay Banga, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El organismo comunicó que “el Grupo Banco Mundial está trabajando para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Luis Caputo desembarcó en Washington este miércoles 15 de abril y durante la misma jornada, el FMI anunció la aprobación de la segunda revisión del acuerdo. En paralelo, el Banco Mundial brindó detalles sobre la garantía que podría otorgarle al país: en el comunicado oficial, aclaró que aún falta el tratamiento y el aval al interior de la entidad y aseguró que “la operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”.

El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

“En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, indicó el organismo, que destacó las medidas tomadas por el Gobierno.

Caputo también se reunirá con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde tendrá un encuentro con Ilan Goldfajn, quien preside el BID, en busca de conseguir un respaldo financiero similar al del Banco Mundial para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio de 2026.

Luis Caputo celebró la aprobación de la segunda revisión del FMI: “Contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina aprobó la segunda revisión del programa que rige desde abril de 2025 tratándose de un paso clave para el esquema de financiamiento internacional y permitirá que el país se encamine a percibir un desembolso por US$1.000 millones. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el hecho a través de sus redes sociales oficiales, donde consideró que “es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”.

“¡importante! Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso", introdujo Caputo. “También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación”, añadió.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, concluyó Caputo. Cabe recordar que el funcionario desembarcó en Washington este miércoles 15 de abril en el marco de la revisión de este pacto finalmente aprobado y proyecta una serie de reuniones: con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y el del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.