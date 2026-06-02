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Cuánto aumentó la nafta en los hogares argentinos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente golpea el bolsillo local ya que tener auto cuesta casi $39.000 más por mes en combustible. La suba del petróleo disparó aumentos de hasta 24% en naftas.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 12:25
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Cuánto aumentó la nafta en los hogares argentinos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente
Cuánto aumentó la nafta en los hogares argentinos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente Foto: Foto generada con IA
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Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, los hogares argentinos con auto gastaron casi $39.000 extra por mes en nafta según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Este dato surgió a raíz de la suba de combustibles propiciada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo global.

Combustibles Foto: REUTERS

¿Qué dice el informe completo sobre los gastos de los argentinos en combustibles?

En el reporte, la entidad precisó que el impacto del aumento de precios en los surtidores afecta al 46,5% de los hogares argentinos, que son los que cuentan con automóvil, y calculó que “estos mensualmente consumen en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium”.

En este sentido, puntualizó que “desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372” al subir un 24% y 19,7% respectivamente, por lo que estimó que “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil”. A poco más de tres meses del inicio del conflicto en Medio Oriente, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.

Con relación al efecto del encarecimiento del combustible sobre el salario, el informe expuso que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en nafta pasó de 17,6 en febrero a 20,8 en abril, por lo que señaló que “cubrir el gasto mensual en nafta implica 3 horas más de trabajo”.

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Combustibles Foto: NA

Asimismo, planteó cuál sería el impacto anual del aumento de la nafta sin nuevas actualizaciones al precisar que “de sostenerse estos precios los hogares argentinos con automóvil gastarán $466.497 extra al año en combustible”.

¿Cuánto cuesta la nafta en Argentina comparada con EEUU y Brasil?

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que la situación argentina contrasta con la de otros productores de petróleo de América Latina. Brasil, que históricamente tuvo combustibles más caros que el promedio regional, aplicó aumentos más moderados tras el shock internacional y hoy registra un valor de USD 1,35 por litro, por debajo del precio argentino.

En México, otro exportador neto de petróleo, la suba acumulada desde el inicio del conflicto fue del 10,5%, mientras que en Brasil alcanzó el 5,6%. En cambio, Colombia mostró una reducción del 0,7%.

Precio de la nafta en América Latina. Foto: NA

Argentina quedó entre los 42 países con mayores incrementos de combustibles dentro de un relevamiento de 129 economías. Según el IAG, el precio local de la nafta acumuló una suba del 23,1% medida en dólares.

Los mayores aumentos se registraron en países del sudeste asiático, como Filipinas y Malasia, muy dependientes de las importaciones que atraviesan el Estrecho de Ormuz, además de países involucrados directamente en el conflicto, como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

NaftaSuba de combustiblesMedio OrienteEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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