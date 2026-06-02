El Banco Central compró casi USD 10.000 millones y espera un fuerte crecimiento de las reservas a partir de julio

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, destacó la marcha del plan económico del Gobierno y anticipó que la acumulación de reservas se acelerará con fuerza durante el segundo semestre. El funcionario defendió la estabilidad del mercado de divisas este martes 3 de junio en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IEAF) y la entidad monetaria prevé un escenario de mayor tranquilidad cambiaria tras los próximos pagos de deuda soberana.

“El régimen de flotación ya demostró su virtud como amortiguador de shocks, tanto domésticos como externos. Hoy el tipo el cambio se encuentra estable, mientras que la compra de reservas internacionales se da en un contexto favorable de caída de tasas de interés doméstica”, indicó Werning.

El vicepresidente del Banco Central defendió la flexibilización del mercado y explicó que “el programa de compras avanza en un contexto compatible con la libertad de pago de importaciones, deudas y dividendos por parte de las empresas y con mayores márgenes también de flexibilidad para manejar estas operaciones”.

El funcionario habló en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Foto: Cuenta de Twitter de IAEF

“En paralelo la libertad otorgada en abril de 2025 a las familias para ahorrar en dólares ya no genera disrupciones financieras. Por el contrario, se observa que luego de la elección de medio término, un 90% de los dólares comprados en mercados libres para atesoramiento, cerca de US$1000 millones por mes, se ahorran dentro del sistema financiero local”, precisó. Y añadió: “Estas compras no reducen las reservas internacionales. Por el contrario, alimentan la intermediación en dólares por vía de crédito bancario en mercados capitales”.

Las compras de divisas en el mercado mayorista sufrieron filtraciones debido a los compromisos externos que el Gobierno debió afrontar con los tenedores de títulos públicos. Los vencimientos de los bonos soberanos de julio representarán el último gran desafío financiero del período, motivo por el cual los técnicos estatales coordinan las estrategias de pago para amortiguar el impacto sobre los balances del organismo de control.

La conducción del Banco Central confía en que los saldos de las operaciones diarias se reflejarán de manera directa en las arcas públicas durante los próximos meses de gestión. El vicepresidente fundamentó sus proyecciones y aseveró que “a medida que progrese el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alineará más de cerca con la compra que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Por su parte, la estrategia de la Secretaría de Finanzas mantendrá la premisa de evitar el endeudamiento tradicional en las plazas financieras internacionales a tasas elevadas. “El Tesoro prioriza de manera racional las fuentes de financiamiento más baratas, aprovechando la repatriación de ahorros dólares de argentinos y las operaciones con garantías de organismos, previos a las fuentes de mercado hasta ahora”, dijo Werning.

Por último, consideró que la reactivación del acuerdo crediticio con países como China aportará un respaldo adicional para los vencimientos comerciales del sector productivo. “Los swaps de moneda pendientes de pago por cerca de US$8000 millones con lo que arrancó el Banco Central a diciembre 2023, estarán nuevamente disponibles en su totalidad a mediados ya de este año”, adelantó.

Las reservas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019 gracias a los US$1.000 millones del FMI

Gracias a la efectivización del desembolso de US$1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este martes las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los US$47.000 millones y tocaron su mayor nivel desde 2019.

Cabe recordar que el jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por US$20.000 millones. De esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactaron este martes en las arcas del BCRA.

Así, las reservas brutas del ente alcanzaron los US$47.908 millones, con un incremento diario de US$1.105 millones, la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019 que también superó el récord de la gestión Milei registrado febrero, con US$46.905 millones.