Recorriendo Buenos Aires: la guía turística de las estaciones con nombres dobles que revela una ciudad secreta

Malabia-Pugliese, una de las más famosas Foto: Instagram @ortuzar.ba

Hay detalles de Buenos Aires que pasan inadvertidos hasta que alguien los mira con ojos de turista, de cronista o de vecino curioso. Uno de ellos está bajo tierra: en el mapa del subte porteño, varias estaciones tienen dos nombres y, detrás de esa aparente rareza, se esconde una trama fascinante de homenajes, tragedias, luchas sociales, identidad barrial y memoria urbana. No es un capricho gráfico: es una forma en la que la ciudad decidió contar su historia mientras millones viajan todos los días.

Por qué Buenos Aires empezó a nombrar sus estaciones con doble identidad

En sus orígenes, el subte porteño no fue pensado como un museo de la memoria, sino como una solución moderna al tránsito de una ciudad que ya se expandía con fuerza a comienzos del siglo XX. La Línea A, inaugurada el 1° de diciembre de 1913, unió Plaza de Mayo con la entonces Plaza 11 de Septiembre, hoy Plaza Miserere, y se convirtió en la primera línea de subte de Latinoamérica. En esos primeros años, las estaciones llevaban nombres prácticos y fáciles de identificar: calles, plazas, barrios o referencias claras de superficie.

La estación de Villa Ortúzar también tiene doble nombre Foto: Instagram @ortuzar.ba

Con el paso del tiempo, esa lógica funcional empezó a convivir con otra necesidad: la de dejar marcas de memoria en lugares de uso cotidiano. Así aparecieron las estaciones con doble denominación, una fórmula que mezcla orientación urbana con homenaje histórico. Ese proceso no surgió de forma improvisada: los cambios de nombre en espacios públicos de la Ciudad están atravesados por instancias legislativas y por criterios que exigen una justificación institucional, histórica o cultural.

La Línea A: donde empieza el viaje histórico más profundo de Buenos Aires

Si hubiera que elegir una línea para empezar este recorrido, la respuesta sería casi inevitable: la Línea A. No solo porque fue la primera, sino porque todavía conserva una potencia simbólica única dentro de la red. Su trazado histórico corrió sobre la Avenida Rivadavia, fue extendido en 1914 hasta Caballito y mantiene un vínculo directo con los célebres coches La Brugeoise, que durante casi un siglo circularon por sus túneles y luego fueron protegidos como patrimonio cultural y reutilizados en actividades educativas, turísticas y culturales.

Primeros viajes en el subte Foto: Wikipedia

Esa misma línea permite hacer una lectura turística privilegiada de la ciudad. Plaza de Mayo deja al visitante frente a la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y la Manzana de las Luces. Lima, por su parte, conecta con la Avenida de Mayo, la 9 de Julio y el entorno del Obelisco. Más hacia el oeste, Primera Junta funciona como una puerta de entrada a una Buenos Aires más barrial, con referencias como el Mercado del Progreso y la vida cotidiana de Caballito. Antes incluso de hablar de los nombres dobles, el subte ya era una guía histórica subterránea de la ciudad.

Las estaciones con nombres dobles que mejor cuentan la memoria porteña

Algunas paradas condensan mejor que otras la idea de que la ciudad también homenajea bajo tierra. Once - 30 de Diciembre, en la Línea H, recuerda a las víctimas de República Cromañón y transforma una estación en un recordatorio permanente de una de las tragedias más dolorosas de Buenos Aires. Entre Ríos - Rodolfo Walsh incorpora el nombre del periodista y escritor asesinado en 1977, mientras que Pasteur - AMIA mantiene viva la memoria del atentado de 1994. También sobresalen Santa Fe - Carlos Jáuregui, asociada a una figura clave en la ampliación de derechos; Malabia - Osvaldo Pugliese, como homenaje a uno de los nombres más grandes del tango; y Facultad de Derecho - Julieta Lanteri, que proyecta al presente el legado de una pionera del feminismo argentino.

Estación Rosas-Villa Urquiza Foto: La Nación

En otros casos, el segundo nombre no remite tanto a una figura individual como a una identidad territorial o a una referencia urbana más amplia. Juan Manuel de Rosas - Villa Urquiza, por ejemplo, articula un nombre histórico con una marca barrial muy reconocible. Algo similar ocurre con Tronador - Villa Ortúzar y De los Incas - Parque Chas. Allí, la doble denominación funciona casi como una brújula cultural: no solo orienta, también ayuda a ubicar mentalmente al pasajero dentro de un barrio con historia propia y una personalidad muy definida.

La guía turística ideal para recorrer estas estaciones y entender otra Buenos Aires

Una de las maneras más atractivas de descubrir esta red es pensarla como un itinerario temático. El recorrido puede comenzar en el casco histórico, con Plaza de Mayo y Lima, seguir con una combinación hacia la Línea H para buscar estaciones que resumen distintas capas de la memoria contemporánea y terminar en sectores donde el mapa dialoga con la identidad barrial. No hace falta recorrer todo en un solo día: justamente ahí está parte de su encanto. Cada parada permite subir a la superficie, caminar unas cuadras y comprobar que el segundo nombre del cartel no está puesto al azar, sino que conversa con lo que ocurrió en ese entorno urbano.

El subte de Buenos Aires no solo transporta pasajeros: también transporta relatos. La red fue creciendo por etapas desde 1913, con hitos como la inauguración de la Línea B en 1930, la Línea C en 1934, la Línea D en 1937 y la Línea E en la década del 40, además de extensiones y nuevas estaciones incorporadas en el siglo XXI. A lo largo de esa historia, la ciudad fue modificando nombres, agregando homenajes y debatiendo cuánto debe pesar la memoria dentro de la señalética cotidiana del transporte.

Lo que revelan estos carteles cuando se mira la ciudad con más atención

Tal vez ahí esté el verdadero encanto de las estaciones con nombres dobles: obligan a mirar dos veces. Y en una ciudad como Buenos Aires, mirar dos veces casi siempre vale la pena. Porque debajo de la rutina, del apuro y del ruido urbano, aparece otra capa: la de una capital que usa sus túneles para recordar a sus víctimas, honrar a sus artistas, reconocer a sus luchas sociales, señalar a sus barrios y discutir qué historias merecen quedar inscriptas en lo cotidiano. El subte, entonces, deja de ser solo un medio de transporte. Se vuelve también un archivo en movimiento.