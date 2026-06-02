ANSES en junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3 y qué cambia este mes

Jubilados ANSES Foto: ANSES

El calendario de pagos de ANSES para junio 2026 ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, AUH y asignaciones familiares. Este mes viene con una particularidad importante: además del haber habitual, en varios casos se suma el medio aguinaldo, mientras que los haberes previsionales también llegan con una actualización del 2,58%.

Para quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, el cronograma ya permite saber qué día se acredita el pago, algo central para organizar gastos, compras y compromisos del mes. La grilla de junio forma parte del esquema anual aprobado por ANSES para 2026, y el organismo dejó establecido que este sexto mes del año incluye la primera cuota del haber anual complementario, es decir, el aguinaldo.

Quiénes cobran primero en junio y por qué este mes genera tanta expectativa

Junio suele ser uno de los meses más esperados del calendario previsional porque se combina el cobro habitual con el aguinaldo para jubilados y pensionados. A eso se suma que los haberes previsionales se actualizan por movilidad y que, para determinados sectores de menores ingresos, sigue vigente un bono extraordinario previsional de hasta $70.000.

Créditos personales para jubilados Foto: anses

La suba de junio fue fijada en 2,58%, en línea con la variación correspondiente al IPC tomado por ANSES para este mes. A partir de esa actualización, el haber mínimo garantizado quedó establecido en $403.317,99, mientras que la PUAM pasó a $322.654,39.

Además, el Gobierno oficializó un bono extraordinario previsional para junio 2026 por un monto máximo de $70.000, destinado a jubilados y pensionados alcanzados por los parámetros establecidos en el decreto, junto con titulares de PUAM y pensiones no contributivas.

Calendario ANSES de junio 2026: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos arrancan el 8 de junio para DNI terminados en 0, siguen el 9 de junio para DNI terminados en 1, el 10 de junio para DNI terminados en 2 y el 11 de junio para DNI terminados en 3.

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma se concentra en la última parte del mes: los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1 cobran el 23 de junio, mientras que los que tienen DNI terminados en 2 y 3 cobran el 24 de junio.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario también ya está definido: DNI terminados en 0 y 1 cobran desde el 8 de junio, y DNI terminados en 2 y 3 cobran desde el 9 de junio.

Para AUH y Asignación Familiar por Hijo, el cronograma mantiene la organización tradicional por terminación de documento: 0 cobra el 8 de junio, 1 el 9 de junio, 2 el 10 de junio y 3 el 11 de junio.

Qué cambia en junio 2026: aumento, aguinaldo y bono

El dato más fuerte de junio no es solo la fecha de cobro, sino el monto final que puede recibir cada beneficiario. ANSES estableció que este mes se aplique la movilidad del 2,58%, al tiempo que el calendario aprobado para 2026 contempla la liquidación de la primera cuota del aguinaldo.

En paralelo, el Decreto 399/2026 oficializó el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que se abonará en junio a quienes cumplan las condiciones previstas por la norma. El decreto también aclara que ese refuerzo se paga por titular, no tiene descuentos y no se computa para otros conceptos.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Por eso, junio se convierte en un mes clave para los ingresos previsionales: confluyen el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y, en ciertos casos, el bono extra. Esa combinación explica por qué hay tanta atención puesta en el calendario según la terminación del DNI.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro en ANSES sin depender de terceros

Aunque el cronograma general ya permite anticipar fechas, ANSES y Argentina.gob.ar recomiendan verificar la liquidación y el día de cobro mediante los canales oficiales, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultando el calendario de pagos del organismo.

Ese chequeo final es útil especialmente en meses con alto movimiento, como junio, cuando pueden coexistir distintos conceptos en la misma acreditación. También sirve para confirmar si el titular percibe aguinaldo, bono o adicionales según el tipo de prestación.

Las fechas de ANSES para DNI 0, 1, 2 y 3 ya marcan el ritmo de junio

El calendario de pagos de ANSES para junio 2026 ya deja en claro qué día cobran los beneficiarios con DNI 0, 1, 2 y 3, tanto en jubilaciones y pensiones como en PNC, AUH y asignaciones. El mes se destaca por combinar suba de haberes, aguinaldo y bono previsional, lo que lo vuelve especialmente relevante para millones de hogares.

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