Programa de Acompañamiento Social: quiénes cobran $78.000 en agosto 2026 y cuáles son los requisitos

Programa de Acompañamiento Social. Foto: El Esquiu.

El Programa de Acompañamiento Social continúa vigente durante agosto de 2026 con un pago mensual de $78.000 para un grupo específico de beneficiarios. La prestación fue creada por el Ministerio de Capital Humano luego de la disolución del Potenciar Trabajo y está destinada a personas que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El monto se mantiene sin modificaciones respecto de los meses anteriores y, hasta el momento, el Gobierno no anunció un aumento ni un bono extraordinario para agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: ANSES

¿Quiénes pueden cobrar los $78.000?

El Programa de Acompañamiento Social comenzó a funcionar en febrero de 2024, como parte de la reorganización de los programas sociales impulsada por el Gobierno nacional. Tras la eliminación del Potenciar Trabajo, los beneficiarios fueron distribuidos principalmente entre Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.

Acompañamiento Social quedó orientado a personas que presentan mayores barreras para incorporarse al empleo formal. Entre los principales grupos contemplados se encuentran:

Personas de 50 años o más que pertenecían al ex Potenciar Trabajo .

Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años que integraban el programa anterior y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El beneficio está destinado exclusivamente a quienes fueron incorporados al padrón durante la reorganización de Potenciar Trabajo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar en agosto?

Actualmente, no existe un formulario de inscripción abierto para solicitar el ingreso al Programa de Acompañamiento Social. Para continuar cobrando, es necesario permanecer dentro del padrón establecido por el Ministerio de Capital Humano y cumplir con las condiciones previstas por la normativa.

El organismo puede realizar controles para verificar que los beneficiarios mantengan los requisitos correspondientes.

Durante agosto, el monto confirmado es de $78.000 por titular, sin incrementos ni pagos adicionales anunciados.

¿Cómo se cobra el Programa de Acompañamiento Social?

Los beneficiarios reciben el dinero en la misma cuenta bancaria utilizada durante su permanencia en Potenciar Trabajo. Por este motivo, no deben realizar un trámite adicional para cobrar.

La acreditación comenzó, en general, a partir del miércoles 5 de agosto de 2026, aunque la fecha puede variar según la organización de pagos.

Si el dinero no aparece depositado, se recomienda comprobar que la cuenta bancaria permanezca activa y que los datos personales estén actualizados. Ante cualquier inconveniente, la consulta debe realizarse mediante los canales oficiales, sin recurrir a gestores o intermediarios.

Acompañamiento Social de ANSES. Foto: Reuters

Acompañamiento Social y Volver al Trabajo: diferencias

Aunque ambos programas surgieron tras la eliminación de Potenciar Trabajo, tienen objetivos diferentes. Volver al Trabajo está enfocado en la capacitación, formación profesional y reinserción laboral.

En cambio, Acompañamiento Social prioriza el sostén económico de personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Además, el Gobierno estableció una vigencia de hasta 48 meses para este programa, con el objetivo de brindar mayor estabilidad a los sectores considerados de mayor vulnerabilidad.