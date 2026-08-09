Pensión por invalidez y viudez ANSES: cuánto se cobra en agosto 2026 y cómo consultar el trámite

Créditos personales para jubilados Foto: anses

ANSES actualizó los montos de agosto 2026 y miles de beneficiarios buscan saber cuánto les corresponde cobrar por una pensión por invalidez o una pensión por viudez. Aunque ambos beneficios dependen del organismo previsional, no se calculan de la misma manera: en un caso existe un monto de referencia general y en el otro el valor varía según el haber de la persona fallecida.

Cuánto cobra la pensión por invalidez en agosto 2026

En agosto de 2026, las prestaciones previsionales reciben una suba del 1,89%, aplicada en línea con la movilidad mensual vinculada al índice de inflación informado para junio. Con esta actualización, la Pensión No Contributiva por Invalidez queda en $293.843,15 de haber base y, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el total llega a $363.843,15.

Cobro ANSES Foto: ANSES

Este importe corresponde a quienes perciben la PNC por invalidez laboral y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES. El refuerzo de $70.000 se agrega al haber mensual cuando corresponde, por lo que el monto final puede diferenciarse entre el valor base y el total depositado en la cuenta del titular.

Pensión por viudez en agosto 2026: por qué no todos cobran lo mismo

A diferencia de la pensión por invalidez, la pensión por viudez no tiene un monto único. El valor depende del haber jubilatorio que cobraba, o que le hubiese correspondido cobrar, la persona fallecida. Por eso, dos beneficiarios pueden recibir importes distintos aunque realicen el mismo tipo de trámite ante ANSES.

En términos simples, esta prestación busca garantizar una continuidad de ingresos para determinados familiares directos del jubilado fallecido. Pueden solicitarla el cónyuge, el conviviente previsional y, en algunos casos, los hijos a cargo, siempre que cumplan con los requisitos de edad, vínculo y documentación exigidos.

Quiénes pueden pedir la pensión por fallecimiento o viudez

ANSES reconoce como posibles beneficiarios de la pensión derivada al cónyuge, al conviviente previsional y a los hijos menores de 18 años. También pueden acceder hijos sin límite de edad si están incapacitados para trabajar y se encontraban a cargo del jubilado fallecido.

Para el cónyuge, se solicita una partida de matrimonio actualizada. En el caso del conviviente, se debe acreditar una convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento, plazo que puede reducirse a 2 años si hubo hijos en común. Para los hijos, se exige que sean menores de 18 años, solteros y que no cobren otra prestación, salvo los casos de incapacidad laboral.

Cómo consultar el expediente de una pensión en Mi ANSES

Quienes ya iniciaron el trámite pueden revisar el estado del expediente de manera online. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, el sistema permite verificar en qué etapa se encuentra la gestión y si existe alguna observación pendiente.

ANSES pagos Foto: ANSES

El paso a paso es el siguiente:

Entrar a Mi ANSES desde la web oficial. Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Información personal. Seleccionar Consulta de expediente. Buscar el trámite correspondiente. Revisar el estado actualizado.

Esta herramienta está disponible durante las 24 horas y permite consultar movimientos, verificar si la documentación fue digitalizada y saber en qué dependencia se encuentra el expediente.

Requisitos para cobrar la pensión por invalidez ANSES

La Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que acrediten una incapacidad laboral. Para acceder, se debe demostrar una disminución de la capacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial, además de cumplir con condiciones de edad, residencia e incompatibilidades previsionales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia mínima exigida.

No cobrar jubilación, pensión u otra prestación incompatible.

Acreditar la incapacidad laboral mediante el CMO .

En menores de edad, cumplir con los límites de ingresos del grupo familiar.

Además, en algunas provincias pueden solicitar documentación adicional, como informes catastrales, especialmente para residentes de jurisdicciones específicas.

Qué pasa si no aparece el pago de agosto

Si el beneficio no figura depositado, el primer paso es revisar Mis Cobros dentro de Mi ANSES. Allí se puede verificar si existe fecha de pago asignada, si el haber fue acreditado o si hay alguna observación.

En caso de suspensión o demora, el titular puede iniciar un reclamo mediante Atención Virtual, con turno presencial o presentando la documentación correspondiente según el tipo de prestación. También puede haber suspensiones cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos, registra incompatibilidades o permanece fuera del país por períodos no permitidos.

La clave para no perder el beneficio

Para evitar demoras, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares, revisar periódicamente el estado del expediente y controlar la acreditación mensual desde Mi ANSES. En agosto 2026, la pensión por invalidez alcanza los $363.843,15 con bono incluido, mientras que la pensión por viudez depende del haber que percibía la persona fallecida.