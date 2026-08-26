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Diego Ferrera, veterinario: “Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”

El especialista dialogó en exclusiva con Canal 26 para explicar cuáles son las principales señales que debemos tener en cuenta antes de actuar y por qué los felinos son especialmente sensibles a algunas sustancias.

Camila Tomaselli
Guadalupe Santomé
Por Camila Tomaselli y Guadalupe Santomé
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“Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”.
“Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”. Foto: Freepik.
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Una mascota puede entrar en contacto con una sustancia peligrosa en cuestión de segundos. Un producto de limpieza, un medicamento, una planta, un insecticida e incluso una pipeta antiparasitaria pueden provocar una intoxicación si el animal los ingiere o entra en contacto con ellos.

El riesgo aumenta en aquellos hogares donde los perros o gatos tienen acceso a patios, jardines o espacios abiertos, y también durante los paseos, cuando pueden intentar comer algo que encuentran en el suelo.

Pero ¿cómo saber si una mascota sufrió una intoxicación y qué hacer ante una situación de este tipo? Canal26.com consultó al médico veterinario Dr. Diego Ferrera (MP 15228), director del Consultorio Veterinario Paunero, quien explicó cuáles son los principales síntomas, qué diferencias existen entre perros y gatos y cómo prevenir estos accidentes.

Intoxicación en mascotas: cuáles son los primeros síntomas

Aunque en el lenguaje cotidiano se suele hablar de “envenenamiento”, el término veterinario más preciso es “intoxicación”. Esto se debe a que una sustancia no necesariamente tiene que ser un veneno para provocar un cuadro grave: dependiendo de la cantidad y de la forma en que ingrese al organismo, distintos productos pueden resultar perjudiciales para el animal.

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Los síntomas pueden variar según el tóxico y la vía de ingreso. Cuando la sustancia es ingerida, los primeros signos que pueden aparecer son vómitos repentinos, salivación excesiva y jadeo: “Dependiendo de la vía de ingreso al organismo, van a presentar distintos signos. Si el tóxico ingresa por vía oral, los signos más comunes son vómitos agudos, salivación excesiva y jadeo. Si el cuadro persiste, puede haber depresión mental y signos neurológicos”, explicó Ferrera.

Intoxicación en mascotas: cuáles son los primeros síntomas Foto: Freepik.

En cambio, si el animal inhala una sustancia, pueden presentarse tos y estornudos, especialmente cuando se trata de gases irritantes. Sin embargo, no siempre existen señales respiratorias. El especialista mencionó el caso del monóxido de carbono, que puede provocar consecuencias mortales sin generar síntomas respiratorios evidentes.

Entre los productos que pueden ocasionar intoxicaciones dentro del hogar aparecen los insecticidas y los raticidas. Estos últimos tienen una particularidad: sus efectos anticoagulantes pueden demorarse varios días en manifestarse, por lo que la ausencia de síntomas inmediatos no significa necesariamente que el animal esté fuera de peligro.

Por qué los gatos son más vulnerables a determinados productos

Perros y gatos pueden presentar signos similares frente a una intoxicación, aunque no reaccionan exactamente de la misma manera ante todas las sustancias: “Los síntomas pueden ser similares, aunque las diferentes especies tienen metabolismos particulares frente a distintos tóxicos”, señaló el veterinario.

Los gatos requieren especial atención debido a su metabolismo. Los felinos tienen una capacidad hepática limitada para procesar determinadas sustancias, por lo que algunos medicamentos que presentan un margen de seguridad diferente en otras especies pueden resultar extremadamente peligrosos para ellos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el paracetamol. Este medicamento puede ser mortal para los gatos incluso en cantidades muy pequeñas y, por ese motivo, no debe administrarse a los felinos. A esto se suma una característica propia de su comportamiento: los gatos pasan buena parte del tiempo acicalándose, por lo que una sustancia colocada sobre su piel puede terminar ingresando al organismo cuando el animal se lame.

Cómo evitar que el perro o gato se intoxique durante un paseo. Foto: Freepik.

“Las características del acicalamiento intensivo de los felinos los hacen más vulnerables a que un tóxico aplicado en la dermis pueda llegar a ser ingerido”, explicó Ferrera.

En ese sentido, existe un accidente particularmente peligroso que el especialista señaló como frecuente: colocarle a un gato una pipeta antiparasitaria destinada a perros. “Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”, advirtió.

Qué productos pueden intoxicar a una mascota

El peligro no está únicamente en productos que las personas identifican inmediatamente como tóxicos. Algunos elementos de uso habitual pueden convertirse en un riesgo si quedan al alcance de los animales.

Entre los principales se encuentran:

  • Medicamentos
  • Plantas
  • Productos de limpieza
  • Insecticidas
  • Raticidas
  • Determinadas pipetas antiparasitarias
  • Líquido refrigerante para autos

Este último producto merece especial cuidado cuando se almacena en garajes o espacios donde los animales pueden acceder. Según Ferrera, su sabor dulce puede resultar atractivo para las mascotas.

“El sabor dulce que tiene les es atractivo a los animales y es potencialmente mortal”

Por eso, todos los productos que puedan representar un riesgo deben mantenerse guardados, preferentemente en lugares cerrados, fuera del alcance de perros y gatos y con sus respectivos envases correctamente tapados.

“Siempre dejar todos los productos potencialmente tóxicos en lugares a los que los animales no puedan acceder. En lugares con puertas y siempre tapados”, recomendó el veterinario.

Cómo evitar que el perro o gato se intoxique durante un paseo

Los cuidados no deben limitarse al interior de la vivienda. Durante los paseos, los animales pueden encontrar restos de comida, productos químicos u otros elementos potencialmente peligrosos en la vía pública.

Una de las principales herramientas para prevenir que ingieran algo desconocido es mantenerlos sujetos con collar o pretal y correa: “Son elementos de seguridad. Si vemos que nuestra mascota se acerca a algún lugar con intención de llevárselo a la boca, tenemos cómo sacarlo de ahí con un simple tirón”, explicó Ferrera.

La supervisión permanente también permite detectar rápidamente comportamientos inusuales y evitar que el animal entre en contacto con sustancias que podrían poner en riesgo su salud.

Qué hacer si una mascota pudo haber ingerido un tóxico. Foto: Freepik.

Qué hacer si una mascota pudo haber ingerido un tóxico

Ante una sospecha de intoxicación, no hay que esperar a que el animal empeore para consultar. La rapidez con la que se reciba atención puede ser determinante para evitar complicaciones.

El tratamiento dependerá del tipo de sustancia, la cantidad involucrada y la vía por la que ingresó al organismo. En determinadas intoxicaciones, especialmente cuando el tóxico fue ingerido, el veterinario puede evaluar procedimientos como un lavado gástrico y la administración de fluidos por vía endovenosa.

“En medicina siempre actuar rápido es lo más aconsejable y en veterinaria no es la excepción”

Por eso, si existe la posibilidad de que un perro o gato haya ingerido, inhalado o tocado una sustancia peligrosa, lo indicado es contactar inmediatamente a un veterinario o trasladarlo a una guardia, incluso si todavía no presenta síntomas.

Además, si se conoce qué producto estuvo involucrado, es conveniente llevar el envase o la información disponible. Esto puede ayudar al profesional a identificar la sustancia y definir con mayor rapidez cuál es el tratamiento que necesita el animal.

La prevención y la consulta temprana son, en definitiva, las principales herramientas para reducir las consecuencias de una intoxicación. Mantener los productos peligrosos bajo llave, controlar a las mascotas durante los paseos y actuar ante cualquier señal de alerta puede marcar la diferencia.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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