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Cómo preparar el jazmín en agosto para que explote de flores a partir del 21 de septiembre

El final del invierno es el momento ideal para limpiar y ordenar la planta, y así asegurar una explosión de flores blancas y perfumadas en la próxima temporada.

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El jazmín común (Jasminum officinale) es una de las trepadoras más elegidas en jardines, patios y terrazas.
El jazmín común (Jasminum officinale) es una de las trepadoras más elegidas en jardines, patios y terrazas. Foto: Gemini
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El jazmín común (Jasminum officinale) es una de las trepadoras más elegidas en jardines, patios y terrazas de la Argentina por sus flores blancas y su perfume inconfundible.

En agosto, cuando el frío empieza a ceder, llega el momento de realizar una poda de mantenimiento. Este trabajo es fundamental para ordenar la planta, eliminar ramas viejas o dañadas y dejarla lista para el crecimiento de nuevos brotes. Así, el jazmín aprovecha el aumento de temperatura y luz que trae la primavera y responde con una floración abundante.

Cómo hacer la poda del jazmín antes de la primavera

La poda debe hacerse con una herramienta limpia y bien afilada. El primer paso es retirar las ramas secas, dañadas o que crecieron desordenadas durante la temporada anterior. También conviene eliminar aquellas que se cruzan o crecen hacia el interior de la planta, para mejorar la circulación de aire y la entrada de luz.

En los ejemplares trepadores, se pueden acomodar y sujetar las ramas para que ocupen de manera uniforme el soporte o enrejado. El objetivo no es cortar toda la planta, sino concentrarse en la limpieza y el mantenimiento, especialmente sobre las ramas viejas o deterioradas.

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Los especialistas recomiendan evitar una poda drástica: si se elimina demasiada estructura, el jazmín puede tardar más en recuperarse y su floración podría verse afectada.

Qué otros cuidados necesita el jazmín para florecer mejor

Además de la poda, el jazmín necesita buena cantidad de luz para desarrollar una floración abundante. Si bien puede crecer en semisombra, la exposición al sol directo favorece la producción de flores.

El suelo debe tener buen drenaje para evitar encharcamientos, que pueden dañar las raíces. En maceta, es importante mantener el sustrato húmedo durante la etapa de crecimiento, pero sin exceso de agua.

Mujer regando una planta de jazmines. Foto: Grok AI.

Cuando arranca la primavera y la planta entra en actividad, se puede sumar una fertilización adecuada según las necesidades del ejemplar y las indicaciones del producto elegido.

El resultado: una planta lista para explotar de flores

Con estos cuidados en agosto, el jazmín queda preparado para aprovechar el calor y las horas de luz de la primavera. Así, la planta entra en su período de mayor crecimiento y puede desplegar sus características flores blancas y perfumadas, llenando de aroma y color el jardín o la terraza.

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