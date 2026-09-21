A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: tiene 23 años, estudió en París y eligió un camino distinto al de su familia

Ámbar de Benedictis es hija de Juana Viale y bisnieta de Mirtha Legrand. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

Ámbar de Benedictis, hija Juana Viale, creció rodeada de cámaras, estudios de televisión y figuras del espectáculo. Sin embargo, lejos de buscar desde temprano un lugar como actriz o conductora al igual que su madre, decidió explorar otros ámbitos vinculados con el arte y la comunicación.

Después de terminar el secundario, la joven se instaló durante un período en París, donde cursó Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona. Su estadía en Francia se extendió durante el primer semestre de 2021 y, posteriormente, regresó a Buenos Aires.

La joven pasó parte de 2021 en París, donde se formó en Artes Visuales. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

De París a la Comunicación: el nuevo camino de Ámbar de Benedictis

Una vez de vuelta en la Argentina, Ámbar decidió modificar su recorrido académico. En 2023 comenzó a estudiar Comunicación Social en la Universidad de San Andrés (UdeSA), una formación que le permitió acercarse de manera más directa al universo de los medios.

El cambio no significó alejarse por completo del mundo artístico. Por el contrario, su experiencia previa en Artes Visuales quedó vinculada con una nueva orientación hacia la comunicación y la producción audiovisual.

Así, mientras su madre, Juana Viale, desarrolló una carrera principalmente frente a las cámaras, Ámbar comenzó a interesarse por el trabajo que ocurre detrás de escena.

Tras regresar a la Argentina, Ámbar orientó sus estudios hacia el ámbito de la Comunicación. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

¿De qué trabaja Ámbar de Benedictis en 2026?

En 2026, Ámbar se desempeña como asistente de producción en StoryLab, la productora encabezada por su tío, Nacho Viale. Allí participa de proyectos audiovisuales relacionados con el universo televisivo de su familia.

Entre los programas en los que está vinculada aparecen La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, ciclos conducidos respectivamente por Mirtha Legrand y Juana Viale.

De esta manera, su presente profesional la mantiene cerca de la televisión que conoce desde su infancia, aunque desde un lugar diferente: en lugar de estar frente a cámara, trabaja en la producción de los contenidos.

Su recorrido profesional la llevó a incorporarse al equipo de producción de StoryLab. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

La experiencia de Ámbar frente a las cámaras como modelo

Aunque su principal interés profesional parece estar relacionado con la producción, Ámbar también tuvo una experiencia puntual frente a las cámaras.

En 2023 protagonizó una campaña de lencería de Caro Cuore, correspondiente a la colección Bed Time Stories. La producción marcó su debut como modelo y generó repercusión por tratarse de la hija de Juana Viale y bisnieta de Mirtha Legrand.

Sin embargo, aquella aparición no se transformó en el eje de su carrera. Su recorrido posterior estuvo más relacionado con la comunicación y el trabajo detrás de cámara.

Una familia ligada a la televisión desde hace generaciones

El presente profesional de Ámbar se desarrolla dentro de un entorno que conoce desde siempre. Es hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, nieta de Marcela Tinayre, bisnieta de Mirtha Legrand y sobrina de Nacho Viale.

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, junto a su tío Nacho Viale. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

En ese contexto, su llegada a StoryLab representa un vínculo directo con la industria audiovisual familiar. La diferencia está en el rol que eligió ocupar.

Mientras Mirtha Legrand y Juana Viale construyeron gran parte de sus carreras frente a las cámaras, y Nacho Viale se consolidó en el ámbito de la producción, Ámbar comenzó a transitar un camino que combina comunicación, arte y producción audiovisual.

El perfil bajo que mantiene Ámbar de Benedictis

A pesar de pertenecer a una de las familias más reconocidas de la televisión argentina, Ámbar suele mantener una exposición pública más acotada.

La joven también tuvo una experiencia como modelo en una campaña de Caro Cuore en 2023. Foto: Instagram / ambardebenedictis.

Sus apariciones mediáticas están vinculadas principalmente con eventos familiares, viajes, proyectos puntuales y publicaciones en redes sociales. Su actividad profesional, en cambio, comenzó a desarrollarse en un ámbito menos visible para el público.

A los 23 años, Ámbar atraviesa una etapa de formación y experiencia laboral en la que combina aquello que estudió en París con su actual carrera de Comunicación y su trabajo en producción audiovisual.