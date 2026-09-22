El Campo de Tulipanes de Trevelin ya tiene fecha de apertura 2026: cómo llegar y cuánto salen las entradas

Campo de Tulipanes en Trevelin. Foto: argentina.gob.ar

En el corazón de la Patagonia argentina, entre montañas imponentes, ríos cristalinos y paisajes que parecen salidos de un cuento, se encuentra Trevelin, un encantador pueblo de Chubut que combina la belleza de la naturaleza con la tradición y la cultura galesa.

Esta pintoresca aldea de montaña, fundada por inmigrantes galeses, fue reconocida a fines de 2022 por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los 52 mejores destinos de turismo rural del mundo, un reconocimiento que puso en valor su riqueza cultural, sus paisajes y su propuesta turística.

Trevelin, Chubut. Foto: argentina.gob.ar

El famoso Campo de Tulipanes de Trevelin

Uno de sus mayores atractivos es el famoso Campo de Tulipanes, un espectáculo de la naturaleza que cada primavera transforma el paisaje en una verdadera paleta de colores. Se estima que alrededor de 2,3 millones de bulbos florecen en la zona, creando una postal única con los cerros Gorsed y Cwmwl como telón de fondo.

La combinación de las flores multicolores y las montañas patagónicas convierte a este rincón de Chubut en uno de los escenarios más llamativos para visitar durante la temporada de floración.

Pero Trevelín no solo enamora por sus paisajes. La herencia galesa también se hace presente en su gastronomía, especialmente a través de dos clásicos que forman parte de su identidad: el tradicional té galés y la torta galesa, también conocida como torta negra.

Campo de tulipanes Foto: neuqueninforma

Elaborada con azúcar negra, pasas de uva, frutos secos, especias y licor, esta preparación se caracteriza por su sabor intenso y su textura particular. En distintos establecimientos del pueblo, los visitantes pueden disfrutar del tradicional Five o’clock tea, una experiencia que combina pastelería casera, infusiones y costumbres heredadas de los primeros inmigrantes galeses.

¿Cuándo empieza la temporada del Campo de Tulipanes 2026?

El campo de tulipanes abrirá al público del 7 de octubre al 7 de noviembre de 9:00 a 19:00. Como las flores van abriendo de manera progresiva, la mejor época para visitarlo será entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre, cuando los tulipanes estarán en su máximo esplendor.

Durante la visita se podrán recorrer los senderos del cultivo y sacar fotos entre los tulipanes. También habrá una confitería para almorzar o tomar el té, una feria de artesanos con productos regionales y distintas actividades culturales, con shows y artistas locales. La programación puede cambiar según el clima.

¿Cuánto cuesta la entrada al Campo de Tulipanes 2026?

La entrada general cuesta $45.000. Quienes compren el ticket online antes del 30 de septiembre podrán pagar $42.000.

Los menores de 12 años ingresan gratis. Además, las entradas compradas por adelantado no tienen un día específico: se pueden usar cualquier jornada durante la temporada 2026.

Campo de Tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Cómo llegar al Campo de Tulipanes en Trevelin

El cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin y forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall. Se puede llegar de varias formas: