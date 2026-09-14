ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026: todas las fechas por DNI

ANSES cobro Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, conocida como ANSES, estableció el calendario de pagos que regirá durante octubre de 2026. Jubilados y pensionados podrán consultar la fecha exacta de acreditación de sus haberes según la terminación del DNI y el importe que reciben mensualmente.

El cronograma comenzará el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 29 de octubre. Como ocurre habitualmente, los primeros pagos corresponderán a las Pensiones No Contributivas y a los beneficiarios incluidos en el primer intervalo de haberes. Luego será el turno de quienes perciben mensualidades superiores.

Las fechas forman parte del calendario anual aprobado mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La normativa organizó las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino para los doce meses de 2026 y mantuvo la distribución de los beneficiarios en 20 grupos de pago.

Cuándo cobran los jubilados en octubre de 2026

Los jubilados y pensionados incluidos en el primer intervalo de pago comenzarán a recibir sus haberes el jueves 8 de octubre. El dinero será depositado de manera escalonada durante diez jornadas, de acuerdo con el último número del documento.

Este es el calendario completo:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

De esta manera, cada titular puede anticipar cuándo tendrá disponible el dinero, organizar sus gastos y evitar consultas innecesarias en las sucursales bancarias.

Jubilados con haberes superiores: calendario de octubre

Una vez finalizado el primer cronograma, ANSES iniciará los pagos a los jubilados y pensionados que superen el primer intervalo de haberes. En este caso, las terminaciones del documento se agruparán de a dos.

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Las fechas fijadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

El jueves 29 se completará así el calendario previsional correspondiente a jubilaciones y pensiones del mes.

Pensiones No Contributivas: todas las fechas confirmadas

Las personas que reciben una Pensión No Contributiva, PNC, integrarán el primer grupo que cobrará durante octubre. El cronograma también se organizará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Los pagos llegarán de forma automática a la cuenta bancaria asociada al beneficio. En condiciones normales, no será necesario realizar un trámite adicional para recibir el depósito mensual.

Jubilados de ANSES cobrarán con aumento en octubre

Los haberes previsionales tendrán en octubre una actualización vinculada con la inflación de agosto de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que el Índice de Precios al Consumidor registró durante ese mes un incremento del 1,7% respecto de julio.

Por el mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia la variación de precios con dos meses de rezago, ese porcentaje se trasladará a las jubilaciones y pensiones de octubre.

ANSES oficinas Foto: ANSES

Con la actualización, el haber mínimo se ubicaría aproximadamente en $435.920. Si además se mantuviera un refuerzo previsional de hasta $70.000, el ingreso total de quienes perciben la mínima podría rondar los $505.920. Sin embargo, el eventual bono requiere una confirmación oficial específica y no debe considerarse incorporado al haber permanente.

Para las jubilaciones más altas, la proyección ubica el haber máximo de octubre cerca de los $2.933.328,56, luego de aplicar el ajuste correspondiente. Estas cifras pueden presentar diferencias por redondeos, descuentos, suplementos o conceptos particulares incluidos en cada liquidación.

Cómo consultar la fecha y el recibo de haberes

Los beneficiarios pueden revisar la información personal desde Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben ingresar en la sección de jubilaciones y pensiones y buscar la opción destinada a consultar recibos o cobros.

En el recibo previsional se detallan, entre otros conceptos:

El haber mensual.

Los aumentos aplicados.

Los descuentos efectuados.

Los suplementos correspondientes.

Un posible bono extraordinario, si fuera confirmado.

El importe neto depositado.

También es aconsejable verificar que los datos personales, el domicilio y la información de contacto estén actualizados.

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

La fecha informada por ANSES indica cuándo el haber queda disponible, pero el beneficiario no está obligado a retirarlo ese mismo día. El dinero depositado permanece en la cuenta bancaria y puede utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias, pagos electrónicos o extracciones posteriores.

Cuando sea necesario realizar una gestión presencial, conviene consultar previamente los horarios del banco y comprobar si la sucursal exige turno.

El dato clave para los jubilados en octubre

El calendario previsional de octubre de 2026 se desarrollará entre el 8 y el 29 de octubre. La fecha individual dependerá de dos factores centrales: la terminación del DNI y el intervalo de haberes al que pertenece el beneficiario.

Además, las prestaciones tendrán una actualización del 1,7%, en línea con el IPC de agosto informado oficialmente. El monto definitivo que recibirá cada jubilado podrá variar según descuentos, adicionales y la eventual confirmación de refuerzos extraordinarios.

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados en octubre de 2026?

Los pagos para jubilados comprendidos en el primer intervalo comenzarán el jueves 8 de octubre, con los titulares cuyo DNI termina en 0.

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores?

Ese grupo empezará a cobrar el viernes 23 de octubre y el calendario finalizará el jueves 29.

¿El bono de $70.000 está confirmado para octubre?

Por el momento, debe presentarse como una posibilidad pendiente de confirmación oficial. No corresponde sumarlo al haber como un ingreso asegurado hasta que se publique la medida correspondiente.