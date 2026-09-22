Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones y decenas de misiles

Columnas de humo se elevan a partir de los ataques rusos a Ucrania. Foto: REUTERS

Rusia lanzó una ofensiva aérea masiva contra Ucrania con más de 200 drones y decenas de misiles, en una operación dirigida contra instalaciones industriales, energéticas y logísticas estratégicas. El ataque se produjo después de la incursión ucraniana que, según los reportes difundidos, provocó graves daños en la refinería de Kapotnya, en Moscú.

Un ataque combinado contra objetivos estratégicos

Durante la noche, las fuerzas rusas desplegaron una combinación de drones de ataque y misiles de distintos tipos para golpear puntos considerados relevantes para la infraestructura militar y energética de Ucrania.

La ofensiva alcanzó distintas regiones del país y tuvo especial impacto en zonas industriales y portuarias. Entre los objetivos señalados aparecen instalaciones vinculadas con la producción militar, depósitos, complejos industriales y centros utilizados para sostener la logística de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Nuevos ataques con misiles y drones de Rusia contra infraestructura crítica de Ucrania. Foto: Instagram/geograficahistoria1

El ataque se produjo apenas dos días después de una operación ucraniana con drones contra territorio ruso. De acuerdo con los reportes difundidos, esa incursión tuvo como uno de sus principales blancos la refinería de Kapotnya, ubicada en Moscú y operada por Gazprom Neft.

Dnipro, uno de los principales puntos afectados

Uno de los focos de la ofensiva rusa estuvo en Dnipro, una ciudad considerada estratégica por su importancia industrial y logística.

Según los reportes citados, varios impactos provocaron incendios y graves daños en instalaciones industriales vinculadas con el ensamblaje de drones y la fabricación de componentes militares. También se informó sobre víctimas como consecuencia de los ataques.

La región de Dnipropetrovsk tiene además un importante entramado de industrias pesadas, por lo que los ataques contra sus instalaciones pueden afectar tanto la producción como las cadenas de abastecimiento utilizadas por Ucrania.

Odesa y los ataques contra la infraestructura portuaria

La ofensiva también alcanzó Odesa, donde se registraron daños en instalaciones industriales, depósitos e infraestructura relacionada con la actividad portuaria.

El puerto de Odesa constituye uno de los principales nodos logísticos del sur de Ucrania y tiene relevancia tanto para el transporte comercial como para el abastecimiento. Los bombardeos también provocaron daños en edificios civiles, según los reportes publicados tras el ataque.

La utilización de drones y misiles permitió a las fuerzas rusas atacar diferentes puntos de manera simultánea y ampliar el alcance de la operación.

Golpes contra la industria pesada de Ucrania

Otros impactos se registraron en Pavlohrad y Kryvyi Rih, dos importantes centros industriales de la región. Los reportes señalan daños en plantas químicas y metalúrgicas, después de ataques ejecutados con misiles de crucero y proyectiles Iskander. Estas instalaciones forman parte de una extensa red industrial que históricamente tuvo un papel central en la producción pesada de Ucrania.

La afectación de estos complejos representa un nuevo frente dentro de la estrategia de Moscú de atacar infraestructura considerada fundamental para la capacidad productiva y militar ucraniana.

La refinería de Kremenchuk también fue alcanzada

Entre los objetivos de la ofensiva apareció además la refinería de petróleo de Kremenchuk, en la región de Poltava.

El complejo energético fue señalado como uno de los blancos de los ataques, en una operación que apunta a reducir la capacidad ucraniana para producir y distribuir combustibles necesarios para sus operaciones logísticas.

La nueva escalada se produce en un contexto de ataques cruzados cada vez más frecuentes contra instalaciones energéticas e industriales de ambos países. Mientras Moscú concentra sus ataques sobre infraestructura estratégica ucraniana, Kiev mantiene operaciones con drones contra objetivos situados dentro de territorio ruso.

Así, el intercambio de ataques profundiza la presión sobre las redes energéticas, industriales y logísticas de ambos países y abre una nueva fase de confrontación en la guerra entre Rusia y Ucrania.