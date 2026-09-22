Milei cuestionó la política fiscal de Lula y la comparó con la Argentina de 2001: “No cuenten conmigo para este disparate”

Lula da Silva y Javier Milei. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y apuntó contra la política fiscal de Brasil. El líder de La Libertad Avanza comparó la situación del país vecino con la Argentina previa a la crisis de 2001.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario compartió un gráfico con datos sobre el resultado fiscal brasileño y cuestionó a quienes presentan ese esquema como un modelo a seguir para la Argentina. “La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir... NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos cómo terminó... ¡CIAO!”, escribió Milei.

El mensaje se conoció mientras el presidente se encuentra en Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí también estará Lula, por lo que ambos mandatarios coincidirán durante la agenda del organismo multilateral.

La crítica de Milei se sumó a sus cuestionamientos previos al gobierno brasileño y profundizó las diferencias públicas con Lula, particularmente en materia económica y fiscal.

Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Martes

16:00: Disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”.

19:00: Cara a cara de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal. Además, es director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado, y preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.

20:30: Reunión con el economista estadounidense Xavier Salai Martín.

Miércoles

12:00: Milei brindará su discurso ante el Debate General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa en torno a la causa Malvinas que se reavivó semanas atrás.

16:00: El Presidente expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

18:00: Milei mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina.

Jueves

13:00: Javier Milei disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

21:00: Partida del vuelo de regreso a la Argentina.

Viernes