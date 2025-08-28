Mauro Icardi y la China Suárez generaron polémica con un posteo romántico en redes: “El destino”

El futbolista compartió fotos junto a la actriz y una frase que desató críticas y comentarios irónicos entre los usuarios.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Mauro Icardi y la China Suárez mantienen su relación de manera pública desde Turquía, compartiendo momentos con sus seguidores y generando todo tipo de comentarios. Y, como era de esperarse, nuevamente se vieron envueltos en una polémica.

Recientemente, el futbolista sorprendió a sus seguidores al dedicarle un mensaje tierno a la actriz. La publicación incluía varias fotos en blanco y negro donde se los ve abrazados durante una salida a un restaurante, con miradas cómplices, acompañadas del texto: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Las imágenes se viralizaron de inmediato y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos respondieron con halagos y mensajes positivos, otros aprovecharon la oportunidad para dejar comentarios irónicos, recordando episodios pasados de la pareja.

Las críticas se centraron en la historia previa del futbolista y en la notoriedad de la relación, rememorando incidentes anteriores que ya habían generado polémica en redes. “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; “El destino se les ríe en la cara", fueron algunos de los comentarios.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Polémicas anteriores

Días antes, la actriz había compartido un video íntimo con el delantero, donde él aparecía parcialmente desnudo, mientras su voz acompañaba la escena con una frase cargada de ternura. Aunque la intención era mostrar un momento cotidiano y afectuoso, muchos usuarios se centraron en los detalles de la imagen y lo vincularon con filtraciones previas, lo que derivó en nuevos comentarios críticos hacia la pareja.

China Suárez junto a sus hijos en Turquía. Foto: Instagram.

A pesar de la controversia, los gestos amorosos y las publicaciones compartidas continúan captando la atención de seguidores y detractores. Cada historia, posteo o frase se convierte en motivo de debate, manteniendo a la pareja como uno de los temas más comentados en redes. Mientras tanto, en Turquía, el romance sigue su curso, con la intimidad de ambos filtrándose constantemente a través de las pantallas y manteniéndolos en el centro de la conversación mediática.