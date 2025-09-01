La novia de Benjamín Vicuña se cansó de que lo vinculen con Pampita y respondió picante en redes

El actor chileno mantiene una buena relación con la modelo por los hijos que comparten, aunque en redes los usuarios los siguen vinculando sentimentalmente. Qué dijo Anita Espasandin.

Pampita, Anita Espasandin y Benjamín Vicuña. Foto: Instagram.

Una picante reacción de Anita Espasandin, la actual novia de Benjamín Vicuña, se volvió viral en las últimas horas luego de que una usuaria le dijera que el actor chileno sigue enamorado de Pampita, su ex y mamá de tres de sus hijos varones.

En una publicación reciente donde mostraba distintas postales en un viaje que realizó junto a Vicuña, la modelo recibió el siguiente comentario: “A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo”, y agregó: “Se siguen amando, estoy segura que más adelante vuelven y se casan”.

El comentario de Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram.

Luego de recibir ese comentario por parte de una usuaria, Anita reaccionó picante y sarcástica. “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto”, respondió la modelo y agregó emojis de caritas sonriendo.

Sin embargo, ese no fue el único comentario negativo que recibió. “¿En qué momento trabajás?“, le preguntó otro usuario, y ella volvió a responder picante: “Son fotos de hace un año, no te estreses”.

Otro de los comentarios que recibió la novia actual de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las duras acusaciones de la China Suárez

Benjamín Vicuña habló por primera vez en medio del conflicto que mantiene con “la China” Suárez, desde acusaciones y permisos para sus hijos en común.

“La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto, la verdad que tener que estar acá, ustedes están haciendo guardias un montón, yo tengo que seguir con mi vida, tener que seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá, entonces nada, ojalá que lo entiendan y que paremos esto”, pidió el actor.

Sobre el fuerte posteo que publicó su ex, Benjamín dijo: “No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste, en ese momento te puedo decir muy triste”.

Benjamin Vicuña habló sobre la polémica con la China Suárez. Video: NA - Gentileza Puro Show

Al ser cuestionado sobre los dichos de Pampita, que dijo que es un muy buen padre, el chileno opinó: “No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo, en estas situaciones a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, la verdad es una situación que no quiero”.

“¿Te duele más por tu persona o por los hijos?”, le preguntaron y él respondió: “No, no, no, no voy a decir que ni siquiera es evidente que es lo que duele, pero yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar”.