L-Gante confesó que le hizo una propuesta de casamiento a Wanda Nara: el motivo del rechazo

El cumbiero aclaró los rumores y además habló sobre su actual relación con Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica, con quien estaba en una disputa legal por la cuota alimentaria.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Luego de estar en medio de una disputa legal con su ex, Tamara Báez, L-Gante fue entrevistado por el programa Puro Show y reveló que lograron llegar a un acuerdo económico. Además, se refirió a la propuesta de casamiento que le hizo a Wanda Nara cuando estaban en pareja.

“Se habló, se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Solo una, pero fue de una forma que no logró convencer”, dijo el cantante de cumbia, dejando a libre interpretación sobre lo que habría pasado entre ellos.

Luego, los panelistas le consultaron a L-Gante sobre los “likes” que le dedicó a Evangelina Anderson, la prima de la empresaria. “Y uno cuando da like es porque algo le gusta”, dijo el cumbiero. Y además aseguró que no sabía el parentesco entre ambas: “No sabía”, confesó.

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez

En medio de la entrevista, L-Gante también habló de Tamara Báez, su ex y madre de su hija Jamaica. “Estamos en comunicación, nada más que eso”, contó sobre el vínculo que mantienen en la actualidad.

Luego contó que pudieron llegar a un acuerdo por la cuota alimentaria: “Lo arreglamos y ahora seguramente ya se hace el primer efecto de pago de este mes”.

L-Gante y Tamara Báez cuando tuvieron a Jamaica.

Para finalizar, el cumbiero habló sobre la posibilidad de viajar al exterior tras haber estado limitado por su situación judicial: “Quiero creer que sí, ahora mismo me voy a informar de eso porque este jueves creo que tendría que viajar a España”, expresó.

El posteo que avivó los rumores de reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez

Luego de su separación de Wanda Nara, la vida amorosa de L-Gante se volvió una incógnita. Sin embargo, volvió a dar de qué hablar tras compartir un enigmático mensaje en redes.

“Unas ganas de volver con ella”, escribió el cumbiero en historias de Instagram. Si bien al principio todos apuntaron a Wanda Nara, con quien se lo vio el sábado en la obra de teatro que protagonizó su madre en Villa Crespo, todo indicaría que en realidad sería un mensaje dirigido a su expareja y madre de su hija, Tamara Báez.

El posteo de L-Gante que avivó rumores de reconciliación con Tamara Báez. Video: Instagram.

Luego de esa historia, L-Gante compartió un video en Instagram desde la misma camajunto a Tamara y su hija Jamaica.