La reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi cubriera los tatuajes que le había dedicado

El futbolista decidió taparse los tatuajes que tenía dedicados a la empresaria y ella no tardó en reaccionar a través de las redes.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Luego de 10 meses, finalmente Mauro Icardi tomó la decisión de taparse los tatuajes que tenía dedicados a Wanda Nara. Entre los diseños que eligió se encuentra un lobo y, como era de esperarse, la empresaria no dudó en responder a través de sus redes sociales con un particular mensaje.

“A she wolf always protects her pack (Una loba siempre protege a su manada)”, expresa la foto que compartió Wanda Nara junto al retrato de una loba con su cachorro.

La polémica historia de Wanda Nara. Foto: Instagram.

El posteo en sus redes llegó horas después de que el futbolista mostrara en sus redes el nuevo trabajo del tatuador en sus brazos, donde tenía los tatuajes relacionados con la empresaria.

Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

“Work in progress…”, escribió Icardi al mostrar las imágenes. Según trascendió, el tatuador viajó desde España exclusivamente para realizar el trabajo.

El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Con su nuevo tatuaje, Mauro Icardi marca el final de una etapa y deja en claro que su historia con Wanda Nara ya no tiene regreso. Un símbolo que no solo refleja el quiebre definitivo de la relación, sino también el inicio de un capítulo distinto en su vida personal junto a la China Suárez.