L-Gante sorprendió al hablar de su sexualidad con Wanda Nara: “Éramos 200”

Tras ser acusado de no funcionar “en la cama por las cosas que tomaba”, el cantante negó esa versión y aseguró que la conductora está en “modo guerrillera”.

Wanda Nara y L-Gante de vacaciones en Brasil. Foto: Instagram.

L-Gante y Wanda Nara están separados, aunque ambos mediáticos siguen refiriéndose al otro en las entrevistas que brindan. La exposición de los dos hace que se hable hasta de cuestiones sexuales e íntimas, por lo que dejan poco en la privacidad.

La conductora había deslizado previamente que el cantante “no funcionaba en la cama por las cosas que tomaba”, algo que despertó atención. Tal como se esperaba, el artista respondió la acusación de su ex, y dejó en claro el momento que atraviesan.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Durante un reportaje con Caras TV, Elián Valenzuela indicó que “está en modo guerrillera conmigo, por eso tiró cosas”. Y sumó: “Yo me enamoré de ella, pero después hubo algo que disminuyó un poco”

Sobre el aspecto sexual de la pareja con Wanda Nara, L-Gante desmintió las acusaciones de la ex de Mauro Icardi: “Los dos aprendimos en el ámbito sexual, siempre uno tiene algo para enseñarle al otro. En el sexo éramos 200”.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: NA.

La confianza entre ambos era total, según recuerda, ya que pasaba largas horas en el Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara.

En este contexto, recordó que Wanda Nara se fue en una oportunidad del departamento y él se quedó solo. En ese momento, llegó Zaira Nara, a quien le abrió en bóxer y bata, algo que causó risas entre ambos.

Días atrás, la conductora había revelado que L-Gante le propuso casamiento, aunque ella rechazó la propuesta. Esto fue negado por el cantante, que detalló que la situación fue al revés.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Según recordó, Wanda le ofreció una Ferrari para que se casen, algo que el artista descartó. “¿A quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo fácil. No me gustó que me quiera convencer de esa manera”, detalló.

Las nuevas declaraciones dejan la sensación de que están lejos de finalizar el fuego cruzado. Incluso Wanda Nara se mostró con su nuevo novio en Punta del Este en las últimas horas, algo que podría ser tomado como una provocación para Elián Valenzuela.