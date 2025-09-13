Salud de Thiago Medina: el desgarrador pedido de los exparticipantes de Gran Hermano tras el último parte médico

Varios de de los “hermanitos” le dedicaron mensajes de apoyo a él y a su familia y pidieron que recen por él.

Thiago Medina, participante de GH. Foto: captura de video.

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con pronóstico reservado tras sufrir un accidente en su moto. Allí, se encuentra acompañado por su ex novia Daniela Celis, quien es madre de sus dos hijas y por su familia, quienes pidieron mantener la situación lo más privada posible.

Luego del hecho, algunos de sus ex compañeros de la Gran Hermano 2022 publicaron emotivos mensajes en sus redes sociales para demostrar su cariño y pedir cadena de oración para el influencer y remarcaron que es importante no difundir fake news y tirar “buena energía”.

Los ex GH piden por Thiago Medina Foto: Captura

Julieta Poggio y Nacho Castañares, quienes tienen una relación muy cercana a Thiago y su expareja ya que son los padrinos Laia y Aimé, pidieron a sus seguidores rezar por el joven y le brindaron su apoyo a toda su familia.

Por otro lado, Alfa y Romina Uhrig, sus ex compañeros de GH, hicieron lo mismo. “Thiaguito, ponete bien loquillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”, escribió Alfa en sus redes sociales, mientras que la ex diputada hizo a un lado sus diferencias con Daniela y posteó en sus redes: “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”.

Los ex GH piden por Thiago Medina Foto: Captura

Otra persona que se pronunció fue el ganador de la edición 2022, Marcos Ginocchio, quien desmintió la versión de la “despedida” a Thiago (en relación a los rumores de su muerte) y pidió cadena de oración por él.

Por otro lado, Maxi Giudici, su amigo y ex compañero, mandó un mensaje de ánimo e incluso se encargó de difundir el llamado a donación de sangre que hizo la familia Medina en las últimas horas.

Otros ex participantes de GH que se sumaron a este pedido fueron Camila Lattanzio, Ariel Ansaldo (Big Ari) y hasta Juan Reverdito, que escribió en sus redes: “Te mando fuerzas Bro, dale que vas a estar bien, rezo por vos”.

Parte médico de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

El último parte médico de Thiago Medina

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina, el cual indica que el joven “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva”.

Además, detalla que el paciente “se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, cierra el documento.