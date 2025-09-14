Uno de los romances más esperados llegó a Prime Video: la película que promete hacerte sentir mariposas en la panza

El film se estrenó recientemente en la popular plataforma de streaming y promete ser furor en el género romántico. El mismo está basado en la novela de J. P. Monninger. Mirá el tráiler.

El mapa que me lleva a ti, película. Foto: Prime Video.

Prime Video es una de las plataformas que apuesta a las películas de amor y recientemente agregó un título, basado en el libro homónimo del autor americano Joseph Monninger, que promete atraer al espectador con su historia romántica.

Se trata de “El mapa que me lleva a ti”, lanzada en 2017, que promete hacer sentir mariposas en la panza a los que disfrutan de este tipo de películas.

¿De qué trata “El mapa que me lleva a ti”?

“La película sigue a Heather, una joven que está viajando por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada. Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional”, explica Prime Video.

“Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre. Basada en la novela de J. P. Monninger”, agrega la plataforma.

Elenco de la película “El mapa que me lleva a ti”

Madelyn Cline como Heather Mulgrew

KJ Apa como Jack

Sofia Wylie como Connie

Madison Thompson como Amy

Orlando Norman como Raef

Giuseppe Schillaci como Marco

