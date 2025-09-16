Daniela Celis reveló cómo les contó a sus gemelas sobre la internación de Thiago Medina
Mientras continúa la preocupación y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, Daniela Celis habló con la prensa y contó cómo les explicó a sus dos hijas la situación actual de su papá.
“Entiendo que son muy chiquititas, les explicamos todo muy poquito. Y recién se enteraron de que su papá tiene nanita. También cuando prendemos una vela, señalan y dicen ‘papá’. Todo muy poquito, pero siento que es un proceso”, comenzó contando la influencer.
Luego contó que intenta sobrellevar la situación con mucho amor mientras Thiago continúa internado: “Yo ahora siempre me escapo un ratito para escuchar el parte que recibe la familia de Thiago. Escucho lo que dicen y me voy de nuevo a casa con las bebés. Estoy todo el tiempo ahí. Después vuelvo a casa, me tiro al piso, les digo ‘papá les manda todos estos besos y abrazos’, y las lleno de amor para que entiendan un poco”, reveló la ex Gran Hermano.
Daniela Celis contó cómo se enteró el accidente de Thiago Medina
Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina.
“Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas”, aseguró la modelo.
Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: “Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva”.
Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: “Me dijo ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital’”.
“Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien”, expresó Celis.