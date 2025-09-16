Daniela Celis reveló cómo les contó a sus gemelas sobre la internación de Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano contó cómo les explicó a sus hijas lo que está pasando con su papá y reveló cómo reaccionaron.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Mientras continúa la preocupación y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, Daniela Celis habló con la prensa y contó cómo les explicó a sus dos hijas la situación actual de su papá.

“Entiendo que son muy chiquititas, les explicamos todo muy poquito. Y recién se enteraron de que su papá tiene nanita. También cuando prendemos una vela, señalan y dicen ‘papá’. Todo muy poquito, pero siento que es un proceso”, comenzó contando la influencer.

Thiago y Daniela, ex participantes de Gran Hermano. Foto: NA.

Luego contó que intenta sobrellevar la situación con mucho amor mientras Thiago continúa internado: “Yo ahora siempre me escapo un ratito para escuchar el parte que recibe la familia de Thiago. Escucho lo que dicen y me voy de nuevo a casa con las bebés. Estoy todo el tiempo ahí. Después vuelvo a casa, me tiro al piso, les digo ‘papá les manda todos estos besos y abrazos’, y las lleno de amor para que entiendan un poco”, reveló la ex Gran Hermano.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Daniela Celis contó cómo se enteró el accidente de Thiago Medina

Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina.

“Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas”, aseguró la modelo.

Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: “Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva”.

Daniela Celis habló sobre la salud de Thiago Medina. Video: Intrusos.

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: “Me dijo ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital’”.

“Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien”, expresó Celis.