Taylor Swift presenta su nuevo disco “The Life of a Showgirl” con una fiesta en los cines

La cantante llega a las salas con “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”. Conocé todos los detalles en la nota.

Taylor Swift. Foto: Instagram

Taylor Swift volverá a las salas de cines en octubre para presentar ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’, una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco “The Life of a Showgirl”.

“Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una ‘showgirl’: del 3 al 5 de octubre solo en cines”, posteó la artista en Instagram.

Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del video musical del sencillo ‘The Fate of Ophelia’, con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

La estrella pop develará su álbum ‘The Life of a Showgirl’, inspirado en su gira mundial ‘The Eras Tour’ y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

El disco, que incluirá 12 canciones, contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum ‘Red’ y en éxitos como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ o ‘Wildest Dream’.