MasterChef Celebrity 2025: Wanda Nara mostró cómo es su exclusivo camarín

La conductora del nuevo reality de Telefe mostró en sus redes el lujoso espacio que utilizará durante las largas jornadas de grabación, decorado con muebles de diseño y detalles de lujo.

Wanda Nara. Foto: Instagram / wanda_nara.

Wanda Nara, quien se desempeñará como conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), compartió en sus redes sociales cómo luce su camarín, un espacio en el que pasará largas horas durante las grabaciones.

Dueña de un estilo súper glamoroso e inconfundible, la empresaria mostró la sofisticada ambientación del lugar y lo definió como “un rincón muy especial” dentro de su rutina laboral.

Historia de Instagram de Wanda Nara. Foto: Instagram / wanda_nara.

“Empezando a preparar el lugar donde voy a estar muchas horas. Mi camarín”, escribió junto a una foto que dejaba ver un living decorado con sillón blanco, almohadones en tonos azules y marrones, una mesa ratona de diseño y sus valijas de marcas de lujo.

Además de su nuevo espacio de descanso, Wanda compartió su look “total black” para el “Día 1” de grabaciones: un outfit urbano y neutro que complementó con lentes de sol y cartera de marca, posando frente al espejo.

Historia de Instagram de Wanda Nara. Foto: Instagram / wanda_nara.

La mediática dejó en claro que este espacio no será un simple camarín, sino un refugio personal para acompañar sus extensas jornadas en el reality gastronómico más visto del país, y del cual participarán varias figuras argentinas: entre ellos, se encuentra Maxi López, el exfutbolista y también expareja de la conductora.

La reacción de Wanda Nara al enterarse que los hijos de la China Suarez se escolarizaron en Turquía

Por otra parte, Wanda también reaccionó a la reciente noticia de que los hijos de la China Suárez comenzaron la escuela en Turquía, donde reside junto a su actual pareja, Mauro Icardi, y los hijos que comparte con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Tras la confirmación de la actriz, la conductora publicó en sus historias de Instagram una serie de fotos de sus propios hijos disfrutando de un partido de River en el Monumental.

Historias de Instagram de Wanda Nara. Foto: Instagram / wanda_nara.

Las imágenes mostraron a Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de su relación con Maxi López, junto a las niñas que tiene con Mauro Icardi, en un clima familiar y de diversión. De esta forma, Nara dejó ver su postura sobre la importancia de que sus hijos estén instalados en Argentina, en contraste con la decisión de la China Suárez.