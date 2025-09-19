El escándalo económico que podría dejar a Maxi Lopez fuera de MasterChef Celebrity: “Prometió pero no cumplió”

El exfutbolista habría aceptado la propuesta de participar en el reality con la promesa de un ingreso extra, pero aseguran que “la plata no aparece” y peligra su llegada al país. ¿Qué rol cumple Wanda Nara en todo este conflicto?

Maxi López, ex futbolista. Foto: NA.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más exitosos de Telefe, todavía no comenzó y ya enfrenta su primera polémica. La presencia de Maxi López, convocado para integrar el elenco de famosos que competirán en la cocina, está en duda debido a un desacuerdo económico que involucra a Wanda Nara, conductora del ciclo y exesposa del exfutbolista.

López, que vive en Suiza junto a su pareja Daniela Christiansson y su hija Ella, había dado el visto bueno para regresar a la Argentina y ser parte del reality. Incluso, la buena relación que mantiene actualmente con Wanda tras años de peleas judiciales parecía allanar el camino. Pero, en las últimas horas, trascendió que el viaje podría cancelarse.

Wanda Nara y Maxi López.

Maxi López en duda para MasterChef Celebrity: ¿Wanda no cumplió con lo prometido?

El periodista Daniel Fava relató en el programa A la Tarde (América) que el exjugador aceptó la propuesta porque Wanda le habría garantizado un ingreso extra, ya que el cachet ofrecido por Telefe no alcanzaba a cubrir sus necesidades. “Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron”, habría dicho la conductora.

Sin embargo, esa promesa no se habría concretado. “Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece”, afirmó Fava, alimentando la incógnita sobre si finalmente Maxi López se presentará en el certamen.

Maxi López con Daniela Christiansson y su hija. Foto: Instagram/danielachristiansson

La situación se complejiza aún más con la información que sumó Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América), donde aseguró que López enfrenta problemas financieros vinculados al club de fútbol que adquirió en Suiza, entidad que atraviesa deudas que el exdelantero esperaba afrontar con el dinero que generaría su participación en el show televisivo.

Mientras tanto, en Telefe trabajan para cerrar el plantel definitivo de concursantes y evitar sobresaltos antes del estreno. La incógnita ahora pasa por si Maxi López viajará a Buenos Aires o si, finalmente, la producción deberá buscar un reemplazo de último momento para esta nueva edición del reality gastronómico.