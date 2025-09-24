Detuvieron a los delincuentes que robaron en la casa de Pampita: hallaron carteras, celulares y anteojos de la modelo

Se trata de ocho delincuentes, seis chilenos, un colombiano y un venezolano. La policía encontró en uno de los allanamientos los objetos que la modelo reconoció como propios.

Pampita. Foto: Instagram.

En las últimas horas detuvieron a 8 delincuentes implicados en el robo en la mansión de Pampita ubicada en Barrio Parque.

Según fuentes policiales, los detenidos son seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

La detención fue realizada por uniformados de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 en un hotel del barrio porteño de Balvanera, al tiempo que el restante fue arrestado en La Boca cuando manejaba un Fiat Cronos.

Las primeras detenciones se lograron en un hotel de Callao 40 luego del análisis de las cámaras de seguridad, las cuales registraron a uno de los vehículos que utilizaron los delincuentes para escapar el día del robo.

Las autoridades revisaron una de las habitaciones donde se hospedaron los extranjeros y encontraron pertenencias de la modelo, quien las reconoció como propias. También se incautaron ganzúas y palancas para cometer delitos.

En tanto, se descubrió en la zona de La Boca el otro vehículo que servía de apoyo para los integrantes de la organización criminal.

El cronos negro era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, vinculado a la banda, a la vez que este lunes se confiscó una Volkswagen Suran, un coche utilizado para trasladar la caja de seguridad robada en el domicilio de la conductora.

Los ladrones que robaron en la casa de Pampita habían ingresado “legalmente” al país

Los ocho delincuentes que entraron a la casa de Pampita, todos ellos extranjeros, habían ingresado “legalmente” al país, según confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.

En ese sentido, el funcionario informó que “son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá y uno venezolano que está en La Boca”, y agregó: “No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país”.

Además, Giménez reveló que “entraron legalmente al país”, y explicó: “Estamos esperando información de la embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex”.

A través de un comunicado, señaló que los delincuentes fueron ubicados “gracias a vecinos que aportaron sus cámaras personales, más el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, se descubrió que había tres vehículos implicados”.

La mayor parte de los integrantes de la banda estaban en un hotel: “Con conocimiento de la fiscalía del doctor (Eduardo) Rosende llegamos a este lugar (el hotel). Ingresamos y ocho personas rápidamente se quieren dar a la fuga, los cuales son demorados e identificados. Todos de origen chileno”.

“Al ingresar a las habitaciones hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Así que se procedió a la detención con el aval del doctor Godoy”, añadió.