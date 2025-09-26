Camilota reveló una sorprendente reacción de Thiago Medina durante su visita al hospital: “Nos escucha”

La hermana del ex participante de Gran Hermano 2022 comentó que el joven sigue luchando por su vida tras el grave accidente que tuvo hace 10 días.

Thiago Medina en Gran Hermano 2022. Foto: Telefe.

Thiago Medina continúa en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y su cuadro continúa siendo delicado, ya que sus pulmones están comprometidos. Allí, sus seres queridos se turnan para ir a visitarlo y dar el parte médico a la prensa. En las últimas horas, un comentario de su hermana, Camilota, sorprendió al contar cómo es el avance del joven en la internación.

La hermana mayor de Thiago contó a Telefe cómo viven esta situación y se emocionó al detallar que él la escucha, aunque se encuentre sedado. “Lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo”.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Le dije que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, remarcó Camilota, visiblemente conmovida por la situación.

El desgarrador posteo de Daniela Celis: “Nunca sentí tanto miedo en la vida”

Luego de diez días de la internación de Thiago Medina por el accidente en moto, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, Aime y Laia, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su dolor y preocupación: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”.

Historia de Instagram de Daniela Celis tras conocerse el complicado cuadro de salud de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

“Me resguardo en cada oración, plegaria y fe. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”, expresó la ex participante de Gran Hermano, quien se bajó de la presentación de “Patria y Familia”, en el Gran Rex para poder estar con sus hijas.

El mensaje refleja la angustia de la influencer, que junto a la familia de Thiago espera un milagro que permita su pronta recuperación.