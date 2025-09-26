Camilota reveló una sorprendente reacción de Thiago Medina durante su visita al hospital: “Nos escucha”
Thiago Medina continúa en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y su cuadro continúa siendo delicado, ya que sus pulmones están comprometidos. Allí, sus seres queridos se turnan para ir a visitarlo y dar el parte médico a la prensa. En las últimas horas, un comentario de su hermana, Camilota, sorprendió al contar cómo es el avance del joven en la internación.
La hermana mayor de Thiago contó a Telefe cómo viven esta situación y se emocionó al detallar que él la escucha, aunque se encuentre sedado. “Lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo”.
“Le dije que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, remarcó Camilota, visiblemente conmovida por la situación.
El desgarrador posteo de Daniela Celis: “Nunca sentí tanto miedo en la vida”
Luego de diez días de la internación de Thiago Medina por el accidente en moto, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, Aime y Laia, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su dolor y preocupación: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”.
También podría interesarte
“Me resguardo en cada oración, plegaria y fe. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”, expresó la ex participante de Gran Hermano, quien se bajó de la presentación de “Patria y Familia”, en el Gran Rex para poder estar con sus hijas.
El mensaje refleja la angustia de la influencer, que junto a la familia de Thiago espera un milagro que permita su pronta recuperación.