La China Suárez compartió una foto íntima desde la cama con Mauro Icardi: “Mi lugar seguro”

La actriz retornó a Turquía y se reencontró con el futbolista, con quien vive en Europa.

La China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez no oculta su intimidad con Mauro Icardi, con quien vive en Turquía hace meses. La actriz regresó a Europa tras pasar días en Argentina y se mostró con su pareja en la cama, donde se los ve con poca ropa.

A través de una historia de Instagram, la artista compartió una serie de selfies con el futbolista del Galatasaray y escribió: “Mi lugar seguro”. Muchos usuarios de redes sociales asumieron que acababan de tener intimidad cuando compartieron esas imágenes.

Mauro Icardi y la China Suárez en su reencuentro en Turquía. Foto: Instagram

Lo cierto es que la relación parece avanzar a gran velocidad y hasta se rumoreó en distintas oportunidades la posibilidad de que se acerque un casamiento, así como también la llegada de un hijo.

Cabe recordar que la China Suárez llegó en las últimas horas a Turquía junto a su hija Rufina Cabré. Sus hijos más chicos, luego de comenzar el colegio en Europa, retornaron a Argentina para estar con su padre, Benjamín Vicuña.

El actor chileno viajó por algunos días con los menores a Uruguay, aunque retornarán a Argentina para continuar con sus obligaciones escolares en el país.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Justamente, la educación de los niños fue un tema más que delicado en las últimas semanas en la vida de la China Suárez. Ante la acusación de que Vicuña no estaba al tanto de la escolaridad en Turquía, se conoció un mensaje de la actriz: “Hacía videollamadas todos los días con los chicos y ellos le contaban todo sobre el colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”.

Por su parte, Nicolás Cabré habló con más tranquilidad del tema, luego de conocer que su hija Rufina comienza la escuela en Europa. “Admiro que adquiera esta aventura de irse el país. Irá al colegio allá. Hay cosas que se deberán cumplir, está todo organizado y en paz”, explicó a la prensa.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

Cómo es el colegio en Turquía al que van los hijos de la China Suárez

El colegio British International School de Estambul se volvió tema de la prensa argentina ya que recibe a los hijos de la China Suárez en Turquía.

Esta institución cuenta con una infraestructura de primer nivel: varios campus con espacios verdes, múltiples edificios, laboratorio de ciencias, anfiteatro, jardín botánico, deportes al aire libre, canchas y pileta olímpica.

El modelo educativo es bilingüe e internacional: los chicos aprenden inglés y turco, e idiomas optativos como francés, español y alemán. Rinden exámenes de Cambridge y en los grados superiores tienen el programa de Diploma del Bachillerato Internacional.

British International School de Estambul. Foto: NA

El colegio tiene una amplia variedad de talleres extracurriculares como: música, teatro, deportes como fútbol o básquet y artes plásticas. La jornada es completa y va desde las 8:30 hasta las 15:30, mientras que las disciplinas alternativas se dan después de hora para aquellos que lo requieran.

Como condición, la institución informa que no acepta alumnos turcos, por lo que es un ambiente cosmopolita.

Los precios

En el sitio web de la escuela se informan los diferentes costos de las cuotas, inscripciones y admisiones.

Las cuotas escolares anuales oscilan entre los US$18.150 y los US$49.050 dependiendo del nivel de estudio. La institución además ofrece los pagos trimestrales que van desde los US$6.050 a US$16.350 que también varía según el nivel o grado que curse el alumno.