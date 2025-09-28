Nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

El exparticipante de Gran Hermano, quien se encuentra luchando por su vida tras un grave accidente en moto, mostró leve mejorías. Su expareja, Daniela Celis, pidió que sigan “rezando” por su recuperación.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dio a conocer este domingo el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

“Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”, informaron el organismo sanitario y el establecimiento médico.

Comenzaron a retirarle la asistencia respiratoria mecánica a Thiago Medina. Foto: Instagram

Y detallaron al respecto: “Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante“.

A pesar de ello, precisaron que “el cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

Daniela Celis sobre la evolución de Thiago Medina

En este contexto, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, dio detalles este domingo de la evolución del papá de sus hijas.

“Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica”, escribió Celis.

El comunicado de Daniela Celis sobre la mejoría que tuvo Thiago Medina. Foto: Instagram @danielacelis01

La influencer detalló que hay un “trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica“.

Por último, la exparticipante de Gran Hermano le envió un mensaje a sus seguidores: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto“.