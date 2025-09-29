Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX: el día que dio un show en Pinar de Rocha

El cantante puertorriqueño, ganador de tres premios Grammy, será en encargado del concierto en el descanso del campeonato deportivo.

Bad Bunny. Foto: EFE.

Bad Bunny será el protagonista del show del descanso en el Super Bowl del 2026, que se realizará en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, según informó en las últimas horas la NFL.

Cabe destacar que el cantante se convirtió en el primer artista en la historia en presentarse tanto en el boliche Pinar de Rocha como en el Super Bowl.

“Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, expresó el cantante en declaraciones facilitadas por la NFL.

Bad Bunny. Foto: EFE.

“Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Super Bowl”, agregó Jon Barker, directivo de la NFL.

Bad Bunny y su paso por Pinar de Rocha

Antes de su éxito descomunal y llenar estadios alrededor del mundo, Bad Bunny tuvo un paso inesperado por el conurbano bonaerense. En el 2017, cuando recién arrancaba a ser conocido en el trap y reguetón, el puertorriqueño se presentó en Pinar de Rocha, el histórico boliche de Ramos Mejía.

El show, pensado para un público reducido en un ámbito de fiesta nocturna, terminó siendo un anticipo del fenómeno que explotaría poco después. La convocatoria fue tan grande que, además de la presentación en Pinar, debieron sumar funciones en el Luna Park.

Bad Bunny en Pinar de Rocha. Foto: redes sociales.

En la actualidad, con giras que llenan estadios como River y con entradas agotadas en pocas horas, aquella noche en Pinar de Rocha quedó en la memoria como un recuerdo de los primeros pasos de Bad Bunny en Argentina.