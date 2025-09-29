Daniela Celis contó que Thiago Medina habló por primera vez tras su accidente en moto: “Me preguntó por las nenas”

El exparticipante de Gran Hermano continúa en terapia intensiva, pero ya está consciente y dando los primeros pasos en su recuperación.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Después de varias semanas complicadas, con partes médicos poco alentadores, Daniela Celis compartió un mensaje esperanzador sobre la evolución de la salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva luego del accidente en moto que lo tuvo en estado crítico.

Según relató la influencer a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, el joven dejó de depender de la ventilación mecánica y ahora respira con asistencia de una cánula nasal de alto flujo. “Noticias de Thiago. Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, expresó.

Historias de Instagram de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina.

Celis también aprovechó para destacar la tarea del personal de salud y el apoyo recibido por parte del público: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

En un video posterior, Daniela se mostró emocionada tras haber mantenido un primer diálogo con él: “Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”.

La recuperación de Thiago, de acuerdo a lo que señaló la joven, será paulatina y requerirá paciencia: “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”.

Historias de Instagram de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

Qué es atelectasia, la complicación en los pulmones que sufrió el ex Gran Hermano

La atelectasia es el colapso de los alvéolos, los sacos de aire que ayudan al intercambio de oxígeno en los pulmones, según la definición de Johns Hopkins Medicine. El problema que puede producir son complicaciones en la oxigenación de la sangre, ya que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente.

Esta complicación puede presentar de dos maneras: obstructiva y no obstructiva. La primera puede darse por bloqueos internos, como pueden ser mocos. La otra, en cambio, tiene que ver con motivos externos como un neumotórax, por ejemplo.

Thiago Medina junto a su hermana "Camilota". Foto: Instagram.

Desde que fue internado, Thiago Medina pelea por su vida. El cuadro se dio producto de un fuerte choque de tránsito, mientras viajaba en su moto en Moreno. Desde que fue ingresado, su familia pide por cadena de oración, mientras aguardan por mejoras en su estado de salud.