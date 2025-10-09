Daniela Celis confirmó que Thiago Medina recibirá el alta este jueves

“Tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”, informó la influencer.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

Daniela Celis utilizó sus redes sociales para confirmar que Thiago Medina recibirá el alta este jueves a las 12:30 horas, luego de permanecer internado durante semanas por el grave accidente de moto que protagonizó.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”, informó la influencer.

Luego, confirmó que “el alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno”.

Thiago Medina recibirá el alta. Foto: Instagram.

“Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, agregó.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria”, finalizó.

Thiago Medina habló por primera vez tras salir de terapia intensiva

En Telefe Noticias, Pilar Smith mostró un audio de Thiago Medina, quien habló por primera vez con un medio de comunicación desde su grave accidente.

Con una alegría en su tono de voz, agradeció al canal por siempre tratarlo con respeto y el buen trato que tuvieron con él en los últimos días: “Veo todos los programas, Georgina, Ariel, Vero, Buen Telefé, Telefé Noticias. Les mando saludo a todos y gracias por la buena onda. Gracias por el respeto y siempre cuidarnos a mí y a mi familia”.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Por su parte, Daniela Celis contó que “Thiago ya sabe todo, esto es un proceso largo que está dando pasos agigantados. Llegó, está bien, está caminando solo, hoy empezó a caminar desde la camilla hasta el baño. Va y vuelve, así que estamos muy cerquita de lo que tantos queremos tenerlo en casa con nosotras”, comentó en un video que difundió en sus redes sociales.