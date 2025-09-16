Nicki Nicole reemplazó a Lali Espósito en La Voz Argentina: los motivos

La cantante argentina tuvo que ausentarse de algunas grabaciones del reality de canto y fue la trapera quien ocupó su lugar. Qué pasó.

Lali Espósito y Nicki Nicole. Foto: Instagram.

Lali Espósito se ausentó de La Voz Argentina por la exigencia que le significó realizar sus shows en el estadio Vélez y su reemplazante fue Nicki Nicole.

“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó Sofi Martínez.

No es la primera vez que Nicki Nicole y Lali están juntas en La Voz. En 2021, también se cruzaron en el programa y hasta cantaron juntas.

Este lunes, cuando arrancó el programa de canto, el conductor Nico Occhiato presentó a la trapera: “Hoy tenemos una novedad, una debutante”.

En ese momento, Nicki Nicole explicó: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows, sirviendo digamos”. “Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, agregó Nicki, y Occhiato la apoyaba: “La vas a romper toda”.

“Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”, agregó la rosarina.

Lali no eligió a una participante de La Voz por haber cantado un tema de un ex

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina al confesar que no se dio vuelta al escuchar a una joven interpretar un tema de su ex, Benjamín Amadeo.

La participante Celeste López, de Río Negro, cantó el tema “Para Siempre” y Lali dijo: “Ay es que no me di vuelta porque cantaste un tema de un ex, no podía”. Entre risas y con muy buen humor, después agregó: “Mentira, lo amo a Benja, un beso”.

Lali no eligió a una participante de La Voz por haber cantado un tema de un ex. Video: X/GustavisimoG

Atento al programa que conduce Nico Occhiato por Telefe, Benjamín Amadeo se expresó en la red social X.

“Celeste ganó #LaVozArgentina” y “Para Siempre en #LaVozArgentina”, escribió el actor y cantante.

Los posteos de Benjamín Amadeo. Foto: X.

Lali Espósito y Benjamín Amadeo fueron novios entre los años 2010 y 2015. En esos cinco años mantuvieron un perfil muy bajo. Se conocieron grabando Casi Ángeles, donde también estaba Peter Lanzani, expareja de Lali.

“No me falló nunca en nada, la hemos pasado muy bien juntos. Es simplemente una historia que termina porque no coincidís en cosas, como un montón de parejas terminan”, había contado Lali en su momento.