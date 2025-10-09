Thiago Medina habló tras recibir el alta médica: “La moto no la uso más”

El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de estar 28 días internado por un accidente de moto.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 9 de octubre de 2025, 17:56
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Thiago Medina recibió el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de estar 28 días internado por un accidente de moto. Sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo “no la va a usar nunca más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó ante las cámaras de la prensa y habló sobre los deseos que tenía mientras estaba dentro del centro de salud. “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”, expresó.

Thiago Medina recibió el alta. Video: América TV.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo referencia a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadamente, se encuentra sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Qué dijo sobre el pedido de casamiento a Daniela Celis

Luego, Thiago Medina habló de los rumores sobre el pedido de casamiento a su expareja Daniela Celis, expresó: “No es cierto lo del casamiento, si se da lo hablaremos en las redes”.

También podría interesarte

Fernando Burlando confirmó que la autopsia de Silvina Luna determinó que el metacrilato aplicado por Lotocki causó su muerte

Fernando Burlando confirmó que la autopsia de Silvina Luna determinó que el metacrilato aplicado por Lotocki causó su muerte

Murió a los 72 años la actriz Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman

Murió a los 72 años la actriz Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue muy buena y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que, por eso, le “hará caso”. También le agradeció a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Estuve pensando en estudiar arquitectura”, explayó Thiago Medina y sorprendió a todos porque, según había manifestado anteriormente, nunca tuvo interés en estudiar. Al cierre de la nota, antes de volver a su casa a ver a sus hijas, los noteros le preguntaron por el vehículo y expresó: “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”.