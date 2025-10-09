Thiago Medina habló tras recibir el alta médica: “La moto no la uso más”

El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de estar 28 días internado por un accidente de moto.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Thiago Medina recibió el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de estar 28 días internado por un accidente de moto. Sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo “no la va a usar nunca más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó ante las cámaras de la prensa y habló sobre los deseos que tenía mientras estaba dentro del centro de salud. “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”, expresó.

Thiago Medina recibió el alta. Video: América TV.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo referencia a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadamente, se encuentra sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Qué dijo sobre el pedido de casamiento a Daniela Celis

Luego, Thiago Medina habló de los rumores sobre el pedido de casamiento a su expareja Daniela Celis, expresó: “No es cierto lo del casamiento, si se da lo hablaremos en las redes”.

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue muy buena y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que, por eso, le “hará caso”. También le agradeció a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

“Estuve pensando en estudiar arquitectura”, explayó Thiago Medina y sorprendió a todos porque, según había manifestado anteriormente, nunca tuvo interés en estudiar. Al cierre de la nota, antes de volver a su casa a ver a sus hijas, los noteros le preguntaron por el vehículo y expresó: “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”.