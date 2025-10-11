Maxi López contó cómo conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara: “Se porta bien”

El exfutbolista habló de su relación actual con la madre de sus hijos y del vínculo que mantiene con la nueva pareja de ella. Desde su participación en MasterChef Celebrity, se muestra más enfocado en la familia y alejado de los conflictos.

Maxi López habló sobre su primer encuentro con Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara, y dejó en claro que mantiene una relación cordial tanto con el empresario como con la madre de sus hijos.

El exfutbolista, que atraviesa un nuevo capítulo profesional en la Argentina, prefirió mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en su rol de padre y en su participación en MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con LAM (América TV), López contó cómo vive esta nueva etapa y qué lo motivó a sumarse al popular reality culinario conducido por su expareja. “Es un ambiente familiero, está bueno. Hay alguna que otra suspicacia, pero la verdad que es como me lo contaron”, comentó el exdelantero, quien valoró especialmente la oportunidad de compartir más tiempo con sus hijos.

“Wanda, sí, y los chicos, también, porque obviamente formar parte del elenco iba a requerir alguna semana más en el país y los chicos querían eso, ¿no? Entonces, por eso acepté también”, explicó.

Al ser consultado por Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, López fue medido y elogió la buena predisposición del empresario. “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”, sostuvo.

Sin embargo, cuando le preguntaron por las causas judiciales que involucran a Migueles, se mantuvo firme en su decisión de no opinar: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales“.

Lejos de los conflictos mediáticos que en el pasado marcaron su relación con Wanda, Maxi eligió destacar la armonía familiar que lograron construir con el paso del tiempo. “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? O sea, la verdad que nos lo merecemos, un poquito de tranquilidad”, expresó.

Días atrás, el exjugador también había hablado del primer encuentro con Migueles, recordando la buena impresión que se llevó en aquella oportunidad. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, reveló, destacando el gesto hospitalario del empresario.

Durante la entrevista, también se refirió a su experiencia en MasterChef Celebrity, donde intenta disfrutar y aprender. “Me gusta, es algo que voy aprendiendo, me siento cada día más a gusto. Algunas cositas sabía hacer porque cocinaba mucho para los chicos. Pero obviamente es diferente. Es como me lo contaron. Cuando me contaron el programa había visto algún episodio, pero vivirlo personalmente es diferente”, comentó.

Con un perfil mucho más sereno y enfocado en el presente, Maxi López dejó atrás los enfrentamientos mediáticos y apuesta a un vínculo maduro con Wanda Nara por el bienestar de sus hijos.