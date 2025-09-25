Maxi López se prepara para MasterChef Celebrity: “Wanda es un apoyo moral”

El exfutbolista participará del reality de cocina que conduce su exesposa.

Wanda Nara y Maxi López

Maxi López es uno de los nuevos participantes de “MasterChef Celebrity” y su interacción con Wanda Nara es una de las más esperadas, ya que después de más de 10 años de su mediática separación, lograron tener buena relación. Ahora, además de sus destrezas en fútbol, también mostrará sus capacidades de cocina.

En diálogo con el noticiero de Telefe, el ex deportista participó junto a sus compañeros de reality Emilia Attias, Esteban Mirol y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín, quienes escuchaban las consultas sobre la relación con la ahora conductora del programa.

Masterchef Celebrity Foto: x @fedeebongiorno

“Acá me preguntan por la cucaracha si contás con ventaja o ayuda de la conductora”, le consultó la cronista, pero él esquivó la respuesta y miró a Husaín: “Me vino a visitar a Italia y estuvo en casa”.

Después respondió: “Pero no corro con ventaja porque yo cocinaba ahí, por lo que ella puede ser un apoyo moral”. Esteban Mirol intercedió y dijo a modo de broma: “Cuando vean un corte de cámara es que Wanda se puso a cocinar en lugar de Maxi”.

“¿Wanda cocina?”, quiso saber la cronista y él dijo que sí: “Sí, ella cocina y nos ayudamos. El Turco dijo que yo era horrible, pero yo no dije que cocinaba bien, pero la actitud está”.

Días atrás, Wanda Nara publicó un chat donde mostró cómo hablaba de cocina con su ex. “Bolu..., estoy haciendo pan casero, nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, le contaba Maxi a Wanda, y ella respondía: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos están orgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.

Maxi López y Wanda Nara. Fotos: Instagram.

El escándalo económico que podría dejar a Maxi Lopez fuera de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más exitosos de Telefe, todavía no comenzó y ya enfrenta su primera polémica. La presencia de Maxi López, convocado para integrar el elenco de famosos que competirán en la cocina, está en duda debido a un desacuerdo económico que involucra a Wanda Nara, conductora del ciclo y exesposa del exfutbolista.

López, que vive en Suiza junto a su pareja Daniela Christiansson y su hija Ella, había dado el visto bueno para regresar a la Argentina y ser parte del reality. Incluso, la buena relación que mantiene actualmente con Wanda tras años de peleas judiciales parecía allanar el camino. Pero, en las últimas horas, trascendió que el viaje podría cancelarse.

Maxi López y Daniela Christiansson tendrán otro hijo. Foto: Instagram/danielachristiansson

El periodista Daniel Fava relató en el programa A la Tarde (América) que el exjugador aceptó la propuesta porque Wanda le habría garantizado un ingreso extra, ya que el cachet ofrecido por Telefe no alcanzaba a cubrir sus necesidades. “Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron”, habría dicho la conductora.

Sin embargo, esa promesa no se habría concretado. “Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece”, afirmó Fava, alimentando la incógnita sobre si finalmente Maxi López se presentará en el certamen.