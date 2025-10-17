El furioso descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que se convertirá en padre con Dai Fernández: “Lastiman mucho”

El actor salió a responder los rumores sobre su paternidad junto a Dai Fernández y expresó su malestar frente a la difusión de esta información en los medios y redes sociales.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández. Foto: Redes Sociales

Nicolás Vázquez desmintió de manera categórica el rumor que circuló en las redes sociales sobre su supuesta futura paternidad junto a Dai Fernández, tras separarse de su esposa, Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante casi dos décadas.

A través de un furioso descargo que publicó en su cuenta de X esta madrugada, el artista calificó el rumor como “totalmente falso”: “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA“.

El descargo de Nico Vázquez tras los falsos rumores de embarazo. Foto: NA.

Visiblemente enojado por la noticia que circuló, hizo hincapié en lo peligroso que puede ser difundir una Fake News.

El descargo de Nico Vázquez tras los falsos rumores de embarazo. Foto: NA.

“Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!”, concluyó.

Gimena Accardi rompió el silencio sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer”

El incipiente romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, genera polémica. Esta vez, fue Gimena Accardi quien rompió el silencio y habló sobre su ex y la nueva etapa de su vida que atraviesa.

En charla con Yanina Latorre en el programa “Sálvese quien pueda”, la actriz fue sincera acerca de sus sentimientos a raíz de la nueva pareja de su ex.

En busca de desdramatizar la situación, aclaró que “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa“. Y se mostró comprensiva acerca del posible comienzo de la relación: ”Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra”.

Accardi también se refirió a distintos rumores que señalan que el romance entre Vázquez y Fernández comenzó cuando todavía estaban juntos. “Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“, dejó en claro.

“Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, indicó la actriz acerca del vínculo que todavía la une con Nico Vázquez.

Gime Accardi habló sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández. Video: x AmericaTV.

Y recordó con cariño: “Nico es un ser humano adorable, es una hermosa persona. Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.

Más allá del aprecio, dejó en claro una cierta distancia con ambos y descartó la chance de pasar tiempo junto a Vázquez y Dai Fernández: “No, tampoco la pavada. Sobre todo, no teniendo hijos en común. Para qué vamos a seguir viviendo, no tiene sentido. Pero sí, buena onda y amor y siempre y cada vez que nos cruzamos”.