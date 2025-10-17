Virginia Da Cunha reveló los motivos del regreso de Bandana: qué dijo

La cantante y DJ contó cómo será el esperado regreso a 25 años de la creación de la banda que surgió del reality show Popstars.

Bandana, grupo musical. Foto: NA

Virginia Da Cunha volverá a ser parte de Bandana, a 25 años del debut del icónico grupo musical que surgió del reality Popstars, que regresa en 2026 a la televisión en búsqueda de formar un nuevo grupo musical.

La cantante y DJ contó en diálogo con Puro Show que está muy entusiasmada con este regreso, a pesar de que una de sus integrantes, Ivonne, se negara a participar. Ella vive hace 6 años en Mendoza, donde trabaja como DJ en los sunsets que se organizan en la provincia.

Virginia Da Cunha. Foto: Instagram/viriginiadacunha.

Sin embargo, en noviembre se reunirá con Lissa Vera, Lowrdez y Valeria Gastaldi para comenzar el esperado regreso de Bandana, primero en una fiesta privada y el año que viene con shows teatrales. “Se dio una alineación emocional en todas, coincidieron las ganas de unirnos. Coincide con los 25 años y teníamos muchas ganas de juntarnos de nuevo”, aseguró Virginia.

Cómo es la vida actual de Virginia Da Cunha

Sobre su vida en Mendoza, la artista explicó que consiguió una mejor calidad de vida: “El destino me trajo acá por claridad de vida y por estar en conexión con la naturaleza, vivir a otro ritmo, recuperar la vitalidad y el entusiasmo".

Y agregó: “La ciudad es medio enemiga de todo eso, nos tiene distraídos, apurados, enfermos y naturalizamos todo eso. Es inevitable que uno entre en ese estado de estrés. En Mendoza tengo el equilibrio perfecto. Trabajo en los atardeceres al aire libre como DJ y soy feliz. Hace 13 años que soy DJ y hay mucho evento de bienestar, de conciencia".

Bandana estaba integrado por Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria. Foto: PopStars.

Telefe anunció el regreso de “Popstars”, el reality que vio nacer a Bandana

Telefe, luego de los éxitos de realities como Gran Hermano, La Voz Argentina y MasterChef, anunció el regreso de uno por demás icónico: Popstars.

Se trata del reality de canto que, en los 2000, dio lugar a bandas como Bandana y Mambrú. Luego de varias semanas generando incertidumbre en sus televidentes, el canal de las pelotas aprovechó el entretiempo de la Selección Argentina para confirmar su novedad.

El estreno de esta nueva edición de Popstars está previsto para el 2026. De momento no se conocieron más detalles.