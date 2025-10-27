“Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”: el contundente mensaje de Lowrdes de Bandana en redes

La cantante reapareció en redes sociales luego de haber generado preocupación por su paradero y la denuncia de su madre el pasado jueves por su desaparición.

Lourdes Fernández, Bandana. Foto: Instagram.

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales luego de haber generado preocupación por su paradero. Su madre, Mabel López, había denunciado el pasado jueves que la cantante estaba desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre, señalando además a su ex pareja, Leandro García Gómez.

En las últimas horas, la ex Bandana compartió dos videos donde hizo referencia a los miles de mensajes que recibió de sus fanáticos preocupados por su paradero y bienestar. Buscando traer tranquilidad sobre la situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días.

Reapareció Lourdes de Bandana. Video: Instagram.

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, expresó.

En la misma línea, la cantante buscó enfocarse en el lado feliz de su vida, omitiendo hablar sobre lo vivido en su conflictiva relación con Leandro García Gómez: “Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”. “1 día a la vez. Los espero”, escribió sobre su video.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

Los mensajes de las Bandana por el caso de Lourdes Fernández

La primera fue Lissa Vera, aunque Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi también se refirieron a la situación que atraviesa su compañera.

Lissa Vera dijo: “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, escribió en una historia de Instagram. Luego realizó la denuncia formal y volvió a hablar con la prensa.

El comunicado de Lissa Vera. Foto: Instagram.

Horas más tarde, Virginia Da Cunha hizo lo propio cuando se conoció que García Gómez había sido detenido y trasladado a la Alcaldía Central de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó en primer lugar. Y sumó: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

Por último, Valeria Gastaldi también se refirió a la compleja situación que atravesaba Lourdes Fernández. “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia. Que dure. Gracias”, indicó en primer lugar.