Soledad Aquino cuestionó la denuncia de Juana Tinelli y apuntó contra Paula Robles: “La discordia es esta chiquita”

La exesposa de Marcelo Tinelli se refirió al escándalo tras la denuncia por amenazas que presentó Juanita y la suspensión del reality familiar.

Soledad Aquino y Juanita Tinelli. Foto: Redes sociales.

El escándalo que envuelve al clan Tinelli no deja de escalar. Luego de la denuncia por amenazas presentada por Juana Tinelli ante la fiscalía y la posterior suspensión del reality familiar que se encontraba en grabación, Soledad Aquino (primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Candelaria y Micaela) decidió hablar públicamente.

Sus declaraciones, tanto en redes sociales como en diálogo con el programa Intrusos (América TV), aumentaron la tensión dentro de la familia. A través de su cuenta de Instagram, Aquino fue contundente al expresar su malestar con el tratamiento mediático del caso.

Soledad Aquino sobre la denuncia de Juanita Tinelli. Video: X / @AmericaTV.

“Tras de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío: no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas… y rescatarlas de esto que me parece de terror.”

Publicación de Soledad Aquino en Instagram. Foto: Instagram / m.soledadaquino.

La exesposa del conductor también habló por teléfono con Intrusos, donde se desmarcó del conflicto y aseguró que no tiene relación con los aspectos económicos o familiares que rodean el caso. “Yo no tengo idea de nada, temas de plata, de acá de allá... No me mezclo. No me importa nada”, afirmó.

En la entrevista, Aquino apuntó directamente contra Paula Robles, exbailarina y madre de los hijos menores de Tinelli, a quien responsabilizó de fomentar la exposición mediática del conflicto. “Yo creo como madre que alguien que arma tanto bardo social, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bueno”, señaló.

Historia de Paula Robles en Instagram. Foto: Instagram / mariapaularobles314.

La empresaria también se mostró crítica respecto al accionar de Juana Tinelli, a quien calificó de “problemática” y sugirió que el conflicto responde a cuestiones familiares más profundas. “Acá la discordia es esta chiquita... Juanita es el problema. Juanita es problemática, pelea con todo el mundo. Compite con Cande. La imita, pone la cara igual que ella”, expresó.

El programa reveló además que la pelea se habría originado durante la grabación del reality familiar. Según el periodista Rodrigo Lussich, Tinelli habría enfrentado a su hija en plena filmación y le habría dicho: “Tenés 22 años, si querés andá y denuncialo”. Aquino confirmó el episodio: “Así fue. Estaba yo ahí”.

En el tramo final de la charla, Aquino cuestionó la decisión de su exmarido de exponer la vida privada de su familia en televisión y puso en duda la veracidad de la denuncia de Juana. “No le creo la denuncia a Juanita. Para mí fue para llamar la atención del padre. Para mí nunca la amenazaron de muerte... No se puede joder con estas cosas. Es grave”, concluyó.