Nico Occhiato contó la verdad detrás de la baja de la entrevista a la China Suárez en Luzu TV

La actriz finalmente se bajó de la entrevista que iba a realizar con Diego Leuco y el dueño del canal de streaming desmintió los rumores. Qué pasó.

Nico Occhiato y la China Suárez. Foto: Instagram.

Nico Occhiato rompió el silencio y aclaró qué sucedió con la entrevista de la China Suárez en Luzu TV y además contó cómo se tomó la decisión en la intimidad del canal de streaming.

En entrevista con el programa A la Barbarossa, el conductor de streaming contó su versión para aclarar los rumores. “Nos ofrecen hacer la nota, como le pasa a todos los canales cuando hay prensa por una serie o una película”, remarcó.

Según él mismo, la entrevista a la actriz surgió para su propio programa, pero prefirió que otro ciclo la haga. “Nos la ofrecieron para Nadie Dice Nada, pero de lunes a hoy ya teníamos la semana armada. El programa está yendo para otro lado y, como programador, pensé que Diego Leuco o Fede Popgold podían hacerle una nota más periodística, si ellos querían”, comentó.

El descargo de la China Suárez. Foto: X.

Luego, aclaró cómo fue el traslado de la entrevista al programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco, y desmintió que haya algún tipo de conflicto interno. “Por cuestiones de horario no se pudo hacer en Patria y Familia, y la China accedió a hacerla con Diego. Después nos enteramos de que querían que yo aparezca en un momento durante la nota”, remarcó Occhiato.

“Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, uno de los más importantes. No tengo por qué intervenir. Ellos decidieron no hacerla”, agregó, y aclaró que no está “enojado con la situación”.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez apuntó contra Laura Ubfal: “Te sale el resentimiento por los poros”

La China Suárez no pasó desapercibida desde que llegó a Argentina, llegando a protagonizar múltiples escándalos con respecto a su entrevista fallida en Luzu TV y la gira de prensa por “Hija del fuego”, la serie que protagoniza en Disney+.

Tras la polémica cancelación de la entrevista de la actriz en Antes que Nadie, Laura Ubfal publicó un tuit informando la situación y tirándole un palito a la China: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final... que busque a sus voceros habituales”.

El ida y vuelta entre la China y Laura Ubfal. Foto: X.

La China tomó el guante y le contestó el tuit, exponiendo que la periodista también buscó una nota con ella, pero que no decidió dársela: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad…”.

El ida y vuelta entre la China y Laura Ubfal. Foto: X.

“Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, apuntó, revelando el pedido personal que le hizo Ubfal.