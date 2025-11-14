Mauro Icardi paseó con sus hijas y la China Suárez en un shopping: las consecuencias legales que podría tener

El futbolista está en Argentina e incumplió con una de las normas pactadas con Wanda Nara y la Justicia. Los detalles, en la nota.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

Las polémicas alrededor de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez no se detienen. Este jueves, el futbolista del Galatasaray y la modelo fueron vistos en un shopping paseando y comprando con las hijas del deportista, Isabella y Francesca.

Sin embargo, esta actividad en familia desató un nuevo escándalo que podría traerle consecuencias legales a Icardi, según lo que informó Yanina Latorre en una emisión de “Sálvese Quien Pueda”, su programa en América.

Mauro Icardi y Francesca e Isabella, sus dos hijas. Foto: Instagram.

“Las nenas permanecerán con el padre en su casa del barrio La Isla, en Tigre, debiendo el progenitor informar en autos cualquier eventual traslado por cambio de jurisdicción”, detalla el comunicado leído por la conductora, que podría complicar a Mauro Icardi.

Y detalló de donde nace el problema para el futbolista: “Claro, como él tiene autorización para estar en provincia, debiera haber avisado al juez o a sus abogadas, o presentar un escrito, avisando esto“. Las normas que pactaron con Wanda Nara y la Justicia indicaba que debía notificar cada vez que pasaba de la provincia a Ciudad de Buenos Aires.

La china suarez junto a Mauro icardi y sus hijas de shopping pic.twitter.com/7YybR6lgQW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2025

Y Yanina Latorre sumó su mirada sobre el accionar de Mauro Icardi: “Ahí te das cuenta que Icardi, a su vez, se cag... en todo. Se cag... en la Justicia y se cag... en sus propias abogadas, que están todo el día laburando”.

Además, advirtió sobre el nuevo escándalo que podría aparecer en los próximos días: “Si Wanda tuviera un abogado ‘bicho’, acá ya hay un quilom…”.

Por el momento, la China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de los momentos con las hijas del futbolista, sin nuevas denuncias por parte de la madre.

La decisión de la China Suárez tras el hate recibido en sus redes sociales

Luego del escándalo por las entrevistas que no se concretaron en los distintos streamings Luzu TV y OLGA, la China Suárez tomó una contundente decisión para calmar las aguas y no seguir recibiendo hate.

La China Suárez desactivó los comentarios en su Instagram. Foto: Instagram.

En las últimas horas, la actriz compartió una imagen posando en un estudio de grabación y en medio del escándalo eligió cerrar el posteo y que los usuarios no puedan comentar, solo dar “me gusta” o repostear.

Sin embargo, en la red social X sí está activa ya que eligió defenderse de algunos rumores que circularon sobre ella. Además, también fue contra Benjamín Vicuña, con quien se tenía que juntar para definir el futuro de Amancio y Magnolia, sus dos hijos más pequeños.