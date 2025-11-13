Un dirigente del Galatasaray se enojó por el estado físico de Mauro Icardi: “No puede correr”

El delantero, que regresó recientemente de una lesión ligamentaria, “no puede perder el exceso de peso” según un importante dirigente del club turco.

Mauro Icardi, delantero del Galatasaray. Foto: REUTERS

La reciente derrota del Galatasaray frente al Kocaelispor por 1-0 no fue gratis para los jugadores del club más popular de Turquía. Mucho menos para Mauro Icardi, que recibió la fuerte crítica de un dirigente importante de la institución.

Aunque el equipo continúa como líder de la Superliga turca y pelea en la Champions League, Turcan Bolayr señaló directamente al delantero argentino: “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado... Si no hacés esto, no podés jugar en Galatasaray”, lanzó.

Mauro Icardi, goleador del Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

El presidente Dursun Özbek intentó frenar las declaraciones, pero Bolayr insistió: “No estoy diciendo nada incorrecto, tampoco insulto a nadie”. Esto llamó la atención de los fanáticos del fútbol en Turquía dado que, desde su llegada al Galatasaray, Icardi acumula 67 goles y 22 asistencias en 102 partidos, además de cinco títulos.

Toda esta situación se dio en un contexto en el que aseguran que Estudiantes de La Plata consultó condiciones para contar con el futbolista una vez que finalice su contrato.

Turquía sanciona a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol sancionó con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que fueron ya arrestados árbitros y el presidente de un club.

La Federación Turca de Fútbol ya había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que oscilan entre los ocho y doce meses.

Además, 24 colegiados fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, de la Superliga turca (primera división), fueron enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.