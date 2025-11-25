Maxi López abandona MasterChef Celebrity: lo reemplazará otro ex de Wanda Nara

El exfutbolista tiene un viaje programado que lo dejará fuera de las grabaciones durante un mes completo. Quién será su polémico reemplazo.

Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @officialmaxilopez

La continuidad de Maxi López en MasterChef Celebrity quedó envuelta en dudas debido a que se ausentará durante un mes. Mientras el programa decide qué pasará con él, ya hay reemplazo confirmado: L-Gante ocupará su lugar en varias emisiones.

Según indicaron al aire en Intrusos, el exfutbolista tiene un viaje programado del 5 de diciembre al 5 de enero, lo que lo dejará fuera de las grabaciones durante un mes completo.

Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: NA

Es por eso que la producción definió del reality de cocina que el cantante de cumbia 420 comience a grabar en los primeros días de diciembre. Mientras tanto, el regreso de López al certamen es una incógnita.

Es que no está confirmado si volverá a competir cuando regrese al país tras de presenciar el nacimiento de su hija, pero las fuentes internas señalan que su retorno dependerá exclusivamente de su desempeño en la competencia para poder ganar los 50 millones de pesos.

Mientras tanto, L-Gante ya tiene fecha de ingreso al ciclo y será quien tome el lugar de Maxi durante su ausencia: se sumará a la dinámica del programa justo en uno de los momentos más intensos de la competencia.

L-Gante reemplazará a Maxi López en MasterChef. Video: Intrusos

Maxi López recordó cómo fue la noche que conoció a Wanda Nara

Las interacciones entre Wanda Nara y Maxi López son un plato principal en MasterChef Celebrity. En una de las últimas emisiones del reality, la expareja recordó cómo fue su primer encuentro en 2007.

La anécdota surgió a partir de la presencia de Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, quien se presentó en el programa. Apenas el artista vio a la conductora, recordó algunos de los eventos que compartieron.

“Nos conocemos, íbamos a Sunset”, contó el intérprete. Al escuchar el nombre del boliche, López acotó: “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”.

Por su parte, la conductora se escondió detrás del decorado para tratar de evitar el tema, pero su expareja redobló la apuesta asegurando que estaba “todas las noches” en la disco y remató: “Necesito omitir información. Estoy salvando el pellejo”.