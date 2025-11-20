El error que todos cometen al cocinar una salsa, según el jurado de MasterChef: seguro lo estabas haciendo mal

Los expertos del programa señalaron que la mayoría de los argentinos comete un fallo habitual al preparar esta salsa, un detalle que puede cambiar completamente el sabor del plato.

Cómo se prepara la deliciosa salsa amatriciana, ideal para los bucatinis. Foto Freepik

Al momento de hacer una buena salsa, no puede faltar el tomate, el morrón, la cebolla y condimentos extra. Sin embargo, un truco muy común es agregarle a azúcar, pero ahora parece ser que eso no es lo correcto. Qué dijo el jurado de MasterChef Celebrity.

En programas anteriores, Miguel Ángel Rodríguez hizo una salsa pomarola tradicional, pero le agregó algunos detalles extras, uno de ellos fue odiado por el jurado.

Salsa de tomate. Foto: Unsplash.

Los tips para la mejor salsa pomarola

En programas anteriores, el comediante Miguel Ángel Rodríguez preparó unas albóndigas de carne con puré de papa y salsa pomarola, buscando darle un toque creativo al clásico plato. Hubo dos detalles que llamaron la atención del jurado.

Lo primero que destacaron Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui fueron las chauchas colocadas sobre el plato. El actor explicó que se trataba de un truco para darle sabor y al mismo tiempo decorar el emplatado.

Wanda Nara junto a los participantes de MasterChef. Foto: Telefe.

Pero la sorpresa mayor llegó con otro agregado que se convirtió en el centro de la polémica: Miguel Ángel confesó haber incorporado azúcar a la salsa pomarola, un recurso que muchos argentinos utilizan en casa, tal como señaló Wanda Nara.

La reacción del jurado no se hizo esperar: Betular y Martitegui abandonaron el estudio indignados, mientras que De Santis se quedó para explicar que, aunque es un truco clásico, no es recomendable porque altera la acidez de la salsa. Este detalle terminó restando puntos al comediante en la evaluación final.

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: se definió la segunda salida del reality de cocina

Este martes, se enfrentaron para permanecer en Masterchef Celebrity 2025: Agustín “Cachete” Sierra, Maxi López, Esteban Mirol, Momi Giardina, Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “Turco” Husaín y Julia Calvo.

El desafío de la velada constaba de preparar un plato en base a sabores agridulces, con la presencia de una fruta fresca o deshidratada. El tiempo asignado fue de 60 minutos.

Tras las degustaciones, los jurados llamaron a dos participantes para dar la decisión final. De esta manera, el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity fue Esteban Mirol, que fue superado en la última instancia por Miguel Ángel Rodríguez.

Esteban Mirol, eliminado de Masterchef Celebrity 2025. Foto: SMN

El periodista y conductor no convenció a los jueces y fue eliminado de la competencia tras dos semanas. “Gracias por haberme invitado a Masterchef. Las cosas salieron mal y bueno, acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, yo tomé muy en serio el programa”, expresó en su mensaje de despedida.

Ante la propuesta de volver en un posible repechaje, Mirol afirmó que estaría encantado, aunque aclaró: “Me tengo que preparar un poquito más”.

