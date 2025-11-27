“Cada uno tiene el abogado que se merece”: Mauro Icardi rompió el silencio tras la detención de Nicolás Payarola

El jugador de fútbol utilizó sus redes sociales para referirse a la detención del ex abogado de Wanda Nara. Qué dijo.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Luego de la detención del ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales y se refirió a la situación.

“¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’, nunca estuve tan de acuerdo con una frase”, comenzó escribiendo el jugador de fútbol. Y agregó: “Permítanme dudar lo de ‘Buenos abogados, y sobre todo Grandes Seres humanos’”.

Las historias de Mauro Icardi tras la detención de Payarola. Foto: Instagram

Sin embargo, no quedó ahí y fue por más: “Esta lacra, estafador, acosador y ladrón, ¿es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos”. “Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”, escribió.

Detuvieron al abogado Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, tras un allanamiento en Nordelta: es investigado por estafa

Según informó la policía bonaerense, se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del ex abogado de la mediática y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares. Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Detuvieron al abogado Payarola Foto: Instagram

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario Lucas Borge.

Una de las víctimas que realizó la denuncia contra el abogado Nicolás Payarola es Juan Marcelo Montiel, el padre del futbolista de River, quien acusa al letrado de haberle robado US$700.000.

Detuvieron al abogado Payarola Foto: Instagram

De acuerdo a la denuncia de “Tito” Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El fallo detalla que Payarola aprovechó la confianza que tenía con el padre del exjugador del Sevilla para manejar parte de sus fondos.

En el expediente judicial, se describe también que hubo una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares de la cuenta del defensor de River, certificaciones falsas y hasta movimientos bancarios sin respaldo.