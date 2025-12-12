A pura nostalgia: casi 30 años después de “Dra. Quinn”, la pareja protagónica se juntó en una película navideña

Jane Seymour y Joe Lando fueron convocados por Toni Braxton para encarnar a dos jubilados que vuelven a creer en el amor en “Una chispa navideña”. Adónde verla.

Dra. Quinn. Foto: Canal 13

Pasaron casi 30 años desde que se emitió el último episodio de la épica historia de Michaela Quinn, la mujer que cura. En “Dra. Quinn” se contaba la vida de la médica de Boston que se muda a Colorado en 1867 para abrir su consultorio una vez finalizada la Guerra Civil estadounidense. Ahora la pareja estelar vuelve con una película navideña.

Esta trama cautivó a las audiencias tanto por su postura feminista al enfrentar los desafíos profesionales y personales que le impuso esa mudanza como por una importante dosis de romance. Michaela tuvo que adoptar a los tres hijos de la mujer que la recibió en el Lejano Oeste y se enamoró de un hombre fuera de todos los cánones. La serie tuvo un gran atractivo a lo largo de seis temporadas en las que pasó de todo.

Dra. Quinn. Foto: Canal 13

La trama romántica protagonizada por Jane Seymour y Joe Lando se ganó el corazón de los espectadores que la siguieron entre 1993 y 1998, y aún después porque se siguió dando en el cable (hasta hace poco estaba en canal Magazine). La química en pantalla de estos dos actores los catapultó a la fama y logró que la audiencia empatizara con la mujer, con el rebelde Sully y con algunos de los habitantes del pueblo, mientras que otros personajes produjeron el rechazo buscado por la creadora y guionista Beth Sullivan. Cosecharon fans a lo largo de todo el mundo.

Una segunda oportunidad para Seymour y Lando

La amistad entre los dos actores que se cimentó mientras hacían “Dra. Quinn” sigue vigente hasta hoy y fue justamente la que provocó una reunión en 2022 para filmar la película “Una chispa navideña”, convocados por la cantante y productora Toni Braxton para encarnar a dos personas mayores que, con naturalidad y algunas peleas, se van acercando y terminan formando una pareja.

Jane Seymour y Joe Lando se volvieron a reunir a 30 años de La doctora Quinn. Foto: Lifetime

En la película ella es una viuda que espera la visita de hija, yerno y nieta para revivir sus tradiciones navideñas. Su familia vive en otra ciudad y una circunstancia laboral del yerno hace que finalmente vaya la madre a visitarlos para pasar Navidad juntos. Ahí conoce a un hombre buen mozo, un periodista retirado, con quien termina trabajando en una obra familiar.

Una de las mejores escenas es cuando él, como viajero del mundo, la invita a comer a su casa y le prepara un “guiso argentino” que habría aprendido a hacer acá. Y no sólo eso, terminan bailando tango, cosa que hacen bastante bien.

Jane Seymour y Joe Lando se volvieron a reunir a 30 años de La doctora Quinn. Foto: Lifetime

La película se emitió tiempo atrás en Lifetime y ahora está disponible en HBO Max para que todos los fans la puedas disfrutar. Como una historia de romance en la tercera edad, es inspiradora, está muy bien escrita y lleva con naturalidad la relación hacia el final esperado.

Seymour tiene 73 espléndidos años y Lando 63. Se supo que salieron brevemente durante el rodaje del piloto de “Dra. Quinn” pero pronto se dieron cuenta de que estaban destinados a ser amigos para toda la vida. Así han permanecido, en las buenas y en las malas: durante los últimos incendios en California, ella lo recibió con toda la familia en su casa, pues la de Lando se incendió. Seymour, que se casó cuatro veces, lleva dos años en pareja con el médico y músico John Zambetti.